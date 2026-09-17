Nhiều khu đô thị Thanh Hóa ngập sâu, dân bì bõm lội nước

Cư dân kêu trời vì nước ngập vào đến giường ngủ

Ngày 17/9, phóng viên ghi nhận tại khu phố Quang Trung, thuộc khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, nhiều con ngõ chìm trong nước. Có nơi nước ngập 40-50 cm, tràn qua sân và vào tận nhà dân.

Tại nhà ông Lê Nguyên Thủy, nước từ ngoài sân tràn vào khu bếp và phòng ngủ. Hai vợ chồng dùng bao cát chắn trước cửa, dùng ống nhựa bơm nước ra ngoài nhưng không ngăn được dòng nước.

Nước lênh láng khắp nhà ông Thủy, khu phố Quang Trung.

Dù kéo ống bơm nước nhưng không có tác dụng.

"Nước dâng từ 9h sáng sau trận mưa lớn suốt đêm. Nếu mưa không dừng, nước sẽ còn lên cao. Ở đây năm nào cũng vài trận lụt thế này, sinh hoạt rất bất tiện", ông Thủy nói.

Cách đó không xa, nhà ông Lê Nguyên Sơn cũng ngập khắp phòng khách, phòng ngủ và khu bếp. Để chuẩn bị bữa cơm, ông phải đi ủng giữa nền nhà ngập nước.

Ông Sơn cho biết nhiều căn nhà trong khu dân cư được xây dựng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc cải tạo, sửa chữa gặp hạn chế do khu vực nằm trong quy hoạch khu đô thị Bình Minh.

Theo ông, hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại khu dân cư có cao độ thấp hơn một số khu vực xung quanh đã được đầu tư hạ tầng nên mỗi khi mưa lớn, nước khó tiêu thoát.

"Cứ mưa xuống là ngập. Mới một buổi sáng mà nước đã lên tới 40 cm. Nếu mưa vẫn không ngừng thì tình trạng còn nặng hơn", ông Sơn nói.

Ông Sơn nấu ăn trong bếp đầy nước đục ngầu.

Con ngõ ngập sâu không còn thấy lối đi.

Người dân khu phố Quang Trung mong hệ thống cống thoát nước được cải tạo, nâng cấp để hạn chế tình trạng ngập lụt tái diễn.

Không riêng khu phố Quang Trung, một số khu vực khác trên địa bàn phường Hạc Thành cũng ngập sâu.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành đi kiểm tra một số khu vực ngập trên địa bàn. (Ảnh: CTV)

Theo UBND phường, tại phố Ái Sơn có 172 hộ bị ngập, trong đó 15 hộ ở khu vực ngoài đê, nước có nơi dâng gần một mét. Phố Đồng Lễ có 24 hộ bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các điểm ngập tại những khu vực trũng thấp, nơi khả năng tiêu thoát nước chậm.

Các hộ dân trong khu đô thị Bình Minh chịu cảnh ngập nước mỗi khi mưa.

Rà soát các "điểm nghẽn" thoát nước

Trước tình trạng nhiều khu dân cư ngập úng, sáng 17/9, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện và Chủ tịch UBND phường Lê Bá Hải trực tiếp kiểm tra tại các khu vực thuộc phường Đông Hương và Đông Hải cũ.

Lãnh đạo phường yêu cầu các lực lượng khẩn trương xử lý những vị trí ách tắc, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh nhất, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Khu đô thị Bắc Sơn 1 cũng thường xuyên ngập lụt mỗi khi mưa.

Các lực lượng được yêu cầu không chủ quan, thường xuyên bám địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các điểm ngập, điểm nghẽn; chuẩn bị phương tiện, nhân lực để ứng phó với những tình huống phát sinh.

Tại phường Đông Quang, khu đô thị Bắc Sơn 1, nhiều tuyến đường cũng chìm trong nước. Những đứa trẻ trên đường đi học về phải khó nhọc lội qua đoạn đường ngập khoảng 50 cm. Khi về đến nhà, quần áo đã ướt sũng.

Học sinh bì bõm lội nước về nhà sau tan trường.

Ông Nhật, một cư dân khu đô thị Bắc Sơn 1, cho biết khu vực này thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

"Khu vực hễ cứ mưa là ngập, đời sống sinh hoạt của cư dân vô cùng bất tiện và khó khăn. Chỉ mong ngành chức năng xem xét, nghiên cứu khắc phục", ông Nhật nói.

Ông Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình trạng ngập lụt tại một số khu đô thị. (Ảnh: Phong Sắc)

Trưa 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra thực tế tình trạng ngập cục bộ tại một số khu đô thị, trong đó có khu dân cư An Hoạch và khu đô thị hồ Núi Long, phường Đông Quang.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát hệ thống tiêu thoát nước, xác định các điểm nghẽn, khẩn trương nạo vét bùn đất, rác thải tại cửa thu, hố ga và mương tiêu để khơi thông dòng chảy.

Về lâu dài, ngành chức năng phải tính toán kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước với các tuyến cống, hồ điều hòa; đồng thời đánh giá, nạo vét các hồ chứa nhằm tăng khả năng trữ nước, góp phần hạn chế ngập úng tại các khu dân cư.