Nhiều khu, điểm du lịch ở Ninh Bình tạm dừng tham quan do mưa lớn

Trao đổi với PV Báo Xây dựng trưa 17/9, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, theo Bản tin lũ khẩn cấp số 20 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông và một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Long, sông Đáy.

Nhiều khu, điểm du lịch tạm dừng hoạt động do mưa lũ.

Trước tình hình trên, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh, ban quản lý khu, điểm du lịch theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát các tuyến tham quan, nhất là hoạt động đường thủy, hang động, khu vực ven sông, vùng trũng thấp và các hoạt động ngoài trời.

Cập nhật đến 9h ngày 17/9, Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch sinh thái Vân Long ngưng hoạt động từ ngày 17/9 đến khi có thông báo mới. Sun World Hà Nam cũng tạm dừng hoạt động cùng thời điểm.

Điều chỉnh một số hoạt động tham quan tại khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, các hoạt động tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời tiếp tục tạm dừng từ ngày 16/9.

Tuyến hang Chùa – hang Ghé – hang Bụt, phường Nam Hoa Lư, tạm dừng từ ngày 15/9 do bị ngập. Phố cổ Hoa Lư tạm dừng du ngoạn trên hồ Kỳ Lân từ ngày 15/9; Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng hoạt động ngủ đêm trong rừng từ ngày 16/9.

Tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, từ ngày 17/9, lộ trình tham quan bằng thuyền được điều chỉnh theo tuyến Bến thuyền – hang Cả – cửa Hang Hai – trở về bến thuyền, không tham quan hang Ba. Tuyến xe điện tham quan Bích Động cũng tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động là biện pháp chủ động, phòng ngừa tại những khu vực, tuyến và loại hình du lịch có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ông Mạnh cho biết, việc tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động là biện pháp chủ động, phòng ngừa tại những khu vực, tuyến và loại hình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

"Không phải toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều dừng; các điểm đáp ứng điều kiện an toàn vẫn được tổ chức phục vụ du khách phù hợp với tình hình thực tế", ông Mạnh nói.

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật cảnh báo khí tượng thủy văn, tuyệt đối không đưa khách vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở hoặc tuyến đã được thông báo tạm dừng. Đồng thời, chủ động thông tin cho du khách về thay đổi lịch trình, rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn và bố trí lực lượng trực tại khu vực cần thiết.

Ngành Du lịch Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch theo dõi diễn biến mưa lũ. Khi mực nước rút, các tuyến, điểm tham quan sẽ được kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn trước khi khôi phục hoạt động.

Tiến Anh