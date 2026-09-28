Nhiều khu đất 'vàng' ở trung tâm để hoang, chính quyền TP Huế chỉ đạo gì?

Một trong những khu đất “vàng” tọa lạc tại vị trí đắc địa bỏ hoang hơn 15 năm nay khiến người dân mỗi lần đi qua lại không khỏi xót xa. Đó là khu đất số 73 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế cũ).

Mặt tiền khu đất "vàng" số 73 Nguyễn Huệ bỏ hoang nhiều năm nay gây nhếch nhác, gây mất mỹ quan.

Theo tìm hiểu của PV Báo Công an nhân dân, năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà đất có diện tích 1.540 m2 tại địa chỉ số 73 Nguyễn Huệ cho Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Việt Thành (gọi tắt Công ty Việt Thành). Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 35,7 tỷ đồng.

Theo quyết định này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, nếu Công ty Việt Thành không nộp đủ số tiền trúng đấu giá thì sẽ bị huỷ kết quả bán đấu giá và tiền đặt cọc bị sung công quỹ Nhà nước. Tuy nhiên, quá thời hạn 30 ngày nhưng công ty Việt Thành vẫn chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

Sau đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia lô đất đấu giá trên làm hai phần và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Thành với diện tích 797m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị (đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp). Sau khi được trao giấy chứng nhận, doanh nghiệp trên có triển khai xây dựng một số hạng mục...

Dự án Trung tâm thương mại An Hòa nằm bên Quốc lộ 1A, ngay cửa ngõ phía Bắc TP Huế bỏ hoang được rào chắn bằng hàng rào tôn rách nát.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) có quyết định thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Việt Thành tại khu đất này. Lý do thu hồi là do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về việc hủy quyết định trúng đấu giá tại khu đất 73 Nguyễn Huệ của Công ty Việt Thành do không thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính... Theo cơ quan chức năng, khu đất này thành phố đang rà soát thủ tục để kêu gọi đầu tư lại, nhưng hiện nay chưa thực hiện được vì đang có khiếu nại.

Cùng chung “số phận” khu đất số 73 Nguyễn Huệ, khu đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại An Hòa (phường Phú Xuân) tọa lạc ngay sát bên Quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Bắc TP Huế vẫn nằm bất động, hoang phế nhiều năm nay. Có mặt tại dự án này vào sáng 28/9, theo ghi nhận của PV Báo Công an nhân dân, xung quanh khuôn viên dự án được rào chắn bằng hàng rào tôn rách nát, xiêu vẹo, nhiều bụi rậm với dây leo chằng chịt.

Tại hiện trường, bên trong dự án, hàng chục trụ bê tông phơi lõi thép gỉ sét, cỏ dại mọc um tùm, tường gạch trơ vữa, nước đọng nhiều nơi, tù túng, gây ô nhiễm môi trường… Một người dân buôn bán vỉa hè quanh khu vực dự án cho biết: “Đã nhiều năm nay, khu đất “vàng” này vẫn bỏ hoang rất lãng phí và môi trường trong dự án và xung quanh rất nhếch nhác, mất mỹ quan.

Bên trong khuôn viên dự án Trung tâm thương mại An Hòa chằng chịt bụi rậm và những cột bê tông hoen gỉ.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2010, dự án Trung tâm thương mại An Hòa (quận Phú Xuân, TP Huế) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) cấp giấy phép đầu tư xây dựng cho Công ty TNHH Hồng Phú với diện tích hơn 6.200 m2. Sau khi xây dựng một số hạng mục, dự án dừng thi công và bỏ hoang. Tháng 6/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế TP Huế đã có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án. Sau đó, chủ đầu tư đã có đơn khiếu kiện đến Tòa án.

Năm 2018, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã có bản án giữ nguyên quyết định chấm dứt hoạt động dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, Công ty TNHH Hoàng Phú vẫn không chấp thuận bản án và đã kiến nghị VKSND tối cao ra quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm, kháng nghị bản án của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, gửi lên TAND tối cao.

Năm 2021, TAND tối cao đã có quyết định không chấp nhận quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm và giữ nguyên bản án hành chính phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Năm 2019, UBND tỉnh này ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại An Hòa và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao khu đất nên chưa thể xử lý tài sản đã đầu tư.

Mới đây, đầu tháng 8/2026, UBND TP Huế ban hành thông báo thu hồi khu đất "vàng" nằm bên sông Hương tại số 243 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng. Lý do thu hồi đất được UBND TP Huế xác định là vi phạm tiến độ sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TP Huế vừa ban hành thông báo thu hồi Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ nằm bên bờ sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung.

Theo hồ sơ dự án, cuối năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để Công ty CP Hạ tầng Đông Á thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ. Dự án có diện tích hơn 12.000 m2 với thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 24 tháng và đưa vào khai thác đầu năm 2021. Tuy nhiên, dự án sau đó rơi vào tình trạng “đắp chiếu” kéo dài.

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, ngày 8/1/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng. Thế nhưng, sau thời gian được gia hạn, đến nay dự án vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Tại hiện trường, nhiều hạng mục bên trong công trình xây dựng dang dở, nhiều cấu kiện sắt thép hoen gỉ. Bên ngoài, khu vực dự án được quây tôn kín. Phần đất còn lại phủ đầy cỏ dại và cây bụi, tạo cảnh tượng nhếch nhác giữa khu vực đô thị...

Đoàn công tác UBND TP Huế vừa có buổi kiểm tra thực địa các khu đất ở trung tâm thành phố sau khi được Nhà nước thu hồi.

Trước thực trạng nhiều khu đất “vàng” sau khi được Nhà nước thu hồi nhưng vẫn chưa kêu gọi được nhà đầu tư khác; mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn đã có buổi kiểm tra thực địa liên quan đến công tác quản lý, sử dụng quỹ đất và xử lý tài sản trên đất đối với các khu đất sau khi Nhà nước thu hồi, gồm: khu đất số 23 đường Hà Nội, khu đất số 73 đường Nguyễn Huệ và khu đất tại đường Trần Thái Tông (phường Thuận Hóa); khu đất số 57 Bà Triệu và khu đất số 252 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ); khu đất số 261 đường Phan Đăng Lưu và khu đất Dự án Trung tâm Thương mại An Hòa (phường Phú Xuân).

Qua kiểm tra cho thấy, một số khu đất sau khi Nhà nước thu hồi còn gặp vướng mắc trong quá trình xử lý, liên quan đến hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản trên đất, thủ tục xử lý tài sản và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Một số dự án, khu đất chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, cần sớm có phương án xử lý nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn cho rằng, việc quản lý, sử dụng và xử lý các khu đất sau thu hồi phải được thực hiện khẩn trương, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, không để đất đai và tài sản trên đất bị bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc kéo dài thời gian xử lý. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, không đùn đẩy trách nhiệm; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.