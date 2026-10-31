Nhiều khu đất quy mô lớn tại Đồng Nai sắp được đưa ra đấu giá

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Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai thông báo việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản quyền sử dụng nhiều khu đất trên địa bàn nhằm kịp thời đưa đất vào sử dụng.

Theo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, khu đất khoảng 325 ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai có giá khởi điểm hơn 11.766 tỷ đồng. Đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị 351,8 ha tại xã An Viễn, thành phố Đồng Nai, giá khởi điểm hơn 6.319 tỷ đồng. Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất khoảng 55 ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, giá khởi điểm hơn 2.120 tỷ đồng.

Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc thửa đất số 296 và 303 tờ bản đồ địa chính số 66 tại phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai, giá khởi điểm hơn 827 tỷ đồng. Đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 27, tờ bản đồ địa chính số 62 phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai, giá khởi điểm hơn 163 tỷ đồng. Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Khu dân cư Hàng Gòn (khoảng 23 ha) tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai, giá khởi điểm hơn 472 tỷ đồng…

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, năm 2026 thành phố sẽ tổ chức đấu giá 35 khu đất, thửa đất, tổng diện tích 1.183 ha.

Mục đích đấu giá đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn thành phố, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội. Đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã công bố danh mục 44 khu đất, thửa đất khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh, ủy ban nhân dân cấp xã quản lý sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong năm 2026, sau đó sẽ đưa ra tổ chức đấu giá trong quý 1/2027.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai còn yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan, đảm bảo đầy đủ điều kiện và đưa ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026 đối với 3 khu đất, với tổng diện tích khoảng 159,29 ha để đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành./.