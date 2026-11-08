Nhiều khu dân cư, tổ dân phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Nguyễn Chí Tài tặng hoa Tổ dân phố Dưỡng Mong trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 8/11, cán bộ và nhân dân tổ dân phố (TDP) Dưỡng Mong (phường Mỹ Thượng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Với diện tích tự nhiên hơn 232 ha, gồm 1.051 hộ và 4.055 nhân khẩu, thời gian qua, TDP Dưỡng Mong luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tại ngày hội, ông Lại Phước Long, Trưởng Ban Công tác mặt trận TDP Dưỡng Mong kêu gọi cán bộ, người dân trên địa bàn tiếp tục đồng lòng thực hiện tốt phương châm hành động: “Mỗi gia đình là một mái ấm văn hóa; mỗi người dân là một nhân tố đoàn kết; mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương trách nhiệm; mỗi tuyến đường là một không gian văn minh; toàn thể nhân dân Dưỡng Mong là một cộng đồng thống nhất, nghĩa tình và phát triển”.

Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Điểm mới giàu ý nghĩa này đã góp phần kết nối hài hòa giữa việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết với bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh để người dân giao lưu, gắn kết và cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tặng quà đến các hộ dân Tổ dân phố Dưỡng Mong

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ và nhân dân TDP Dưỡng Mong đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh đồng thuận từ mỗi khu dân cư chính là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng phường Mỹ Thượng nói riêng và thành phố nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể TDP Dưỡng Mong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng sâu rộng các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Mặt trận. Trong đó, cần tập trung nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh thực hiện văn minh trong việc tang, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng hộ gia đình.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào hiến đất mở đường, chỉnh trang hạ tầng đô thị khang trang, sạch đẹp; tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo thành phố, địa phương và Ban công tác Mặt trận TDP Dưỡng Mong đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con tổ dân phố Thủy Dương 4.

Sáng 8/11, TDP Thủy Dương 4, phường Thanh Thủy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đến dự và chung vui với bà con có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế.

Tổ dân phố Thủy Dương 4 hiện có 642 hộ với 2.835 nhân khẩu. Đây là nơi có đình làng Thanh Thủy Thượng, di tích cấp quốc gia còn lưu giữ 21 bản sắc phong triều Nguyễn. Trong năm qua, bà con hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, giữ gìn vệ sinh đường, kiệt và tạo điều kiện để đơn vị thi công làm lề đường Khúc Thừa Dụ theo thiết kế.

Năm 2026, 97,4% số hộ trong tổ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ban Công tác Mặt trận vận động được 12,9 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, vượt chỉ tiêu phường giao. Trong năm, tổ có một hộ thoát nghèo, hiện còn hai hộ nghèo và một hộ cận nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn biểu dương những đóng góp của bà con trong xây dựng đời sống văn hóa và giúp đỡ các gia đình khó khăn. Đồng chí mong người dân tiếp tục giữ gìn nếp nhà, trao truyền những nét đẹp văn hóa của quê hương cho thế hệ trẻ và tích cực góp ý xây dựng chính quyền. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Thanh Thủy sâu sát từng khu dân cư, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng, cho các hộ dân và học sinh trên địa bàn phường Thanh Thủy. Mặt trận phường trao thêm 5 phần quà. Các hộ khó khăn ở Thủy Dương 4 còn nhận 10 phần quà do bà Lê Nguyễn Lân Phương, hiện sống tại Pháp, gửi tặng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn trao quà cho bà con tổ dân phố Tây Toàn.

Chung niềm vui với người dân, sáng 8/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn dự Ngày hội tại TDP Tây Toàn, phường Kim Trà.

TDP Tây Toàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập TDP Giáp Thượng và TDP Giáp Tây, Xóm Tháp của TDP Xuân Tháp và 1 phần của TDP Quê Chữ. Sau sáp nhập, TDP Tây toàn có 683 hộ, 2.709 nhân khẩu. Qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố; xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện quy ước tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; đồng thời tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và giữ gìn đoàn kết trong tổ dân phố. Toàn TDP có 553/683 hộ đăng ký và 538/553 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 97,2%; kết quả bình xét tổ dân phố văn hóa đạt 96 điểm.

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế được thực hiện thường xuyên, lồng ghép trong các hoạt động của tổ dân phố, nhất là vào dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Chung vui ngày hội với người dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và bà con trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn cảnh quan, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, góp sức cho các phong trào của địa phương.

Trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, điều phải luôn được giữ vững là sự gần gũi của chính quyền với Nhân dân, sự công khai, lắng nghe và tinh thần phục vụ ngay từ cơ sở. Đồng chí Hà Văn Tuấn mong bà con Tây Toàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng bàn bạc dân chủ và chung sức giải quyết việc chung; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng những gia đình hòa thuận, những con đường sạch đẹp, những khu dân cư an toàn. Qua đó góp phần xây dựng tổ dân phố đoàn kết, an toàn, văn minh.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó, nhằm giúp người dân vươn lên trong cuộc sống, các em vươn lên trong học tập.

Tiết mục diễn xướng Hồ Bả Trạo của người dân khu dân cư Phú Hòa.

Sáng 8/11, Khu dân cư (KDC) thôn Phú Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là KDC đầu tiên trong tổng số 18 KDC trên địa bàn xã Đan Điền tổ chức ngày hội ý nghĩa này.

Đến chung vui với ngày hội có đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Điểm nhấn mở đầu ngày hội là màn trình diễn hò Bả Trạo truyền thống, loại hình diễn xướng dân gian gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng sông nước. Những câu hò, nhịp chèo không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc của địa phương.

Các gian hàng giới thiệu nông sản đặc trưng cũng được tổ chức, vừa quảng bá sản phẩm địa phương, vừa gây quỹ hỗ trợ người nghèo, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân KDC thôn Phú Hòa cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong năm qua.

Năm 2027, cán bộ và nhân dân KDC thôn Phú Hòa cùng nhau quyết tâm có 100% gia đình đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu thôn đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh phong trào “KDC đảm bảo vệ sinh môi trường”; thôn đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Thông qua ngày hội, tình làng nghĩa xóm tiếp tục được thắt chặt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để cán bộ và nhân dân địa phương chung sức xây dựng quê hương Đan Điền ngày càng phát triển.