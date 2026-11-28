Tại khu vực Quy Nhơn, nhiều tuyến đường bị ngập; trong đó, các khu dân cư thuộc các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây chịu ảnh hưởng nặng.

Quốc lộ 1D qua tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu. Ảnh: An Nhiên

Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây - cho biết, chính quyền địa phương đang tổ chức sơ tán 16 hộ dân ở tổ dân phố 2 do khu vực này bị ngập.

Trên tuyến quốc lộ 1D, đoạn từ ngã ba Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) về trung tâm phường Quy Nhơn, nhiều vị trí bị ngập nước. Đáng chú ý, đoạn qua cây xăng Nhơn Phú (thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Bắc) nước ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Người dân sinh sống dọc quốc lộ 1D (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc) sử dụng bao tải chứa cát đắp, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Ảnh: An Nhiên

Theo chính quyền địa phương, mưa lớn kéo dài khiến nước từ trên núi đổ xuống, trong khi hệ thống thoát nước dọc tuyến không kịp tiêu thoát, dẫn đến tình trạng nước dồn ứ và gây ngập.

Để bảo đảm an toàn, phương tiện hiện được hướng dẫn lưu thông tạm thời theo phần đường bên phải, tính theo chiều từ Bến xe Trung tâm Quy Nhơn về ngã tư Long Vân.

Trước tình trạng nước dâng, nhiều hộ dân sống gần khu vực ngập đã chủ động dùng bao tải chứa vật liệu để gia cố, ngăn nước tràn vào nhà và khu dân cư.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam ngập sâu. Ảnh: An Nhiên

Tại phường Quy Nhơn Nam, mưa lớn khiến nước từ các sườn núi theo suối đổ xuống, làm ngập cục bộ một số khu dân cư thuộc khu vực Ghềnh Ráng trước đây (nay là khu phố 15).

Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến người dân phải chủ động ứng phó, kê cao tài sản và hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu.

Khu vực đường Hàn Mặc Tử - Chế Lan Viên (phường Quy Nhơn Nam) nước dâng lên đầu gối. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển qua nơi ngập nước. Ảnh: Nguyễn Dũng