Nhiều khu chung cư chưa có bảo hiểm cháy nổ

Theo Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội, tính đến ngày 10/1, có 37 trên 79 chung cư cao tầng đã được nghiệm thu về PCCC; 42 công trình chung cư còn lại chưa thực hiện xong. Có đến 26 chung cư khó có khả năng khắc phục tồn tại, nhiều chung cư chưa có bảo hiểm cháy nổ.

Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện ra 4 công trình chung cư cao tầng vi phạm các quy định về PCCC phát sinh mới, chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Cụ thể, Tòa nhà Capital Garden, địa chỉ ngõ 102 Trường Chinh (quận Đống Đa); Chung cư RubyCity CT2 (phường Giang Biên, quận Long Biên); Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp do Cty CP Lilama Hà Nội làm CĐT, địa chỉ số 52 Lĩnh nam (quận Hoàng Mai); Tòa nhà hỗn hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê (4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân).

Đối với 4 công trình trên, Cảnh sát PC&CC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 263 triệu đồng. Ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ với 2 công trình. Đồng thời khuyến cáo các tổ chức cá nhân, cá nhân, hộ gia đình không vào kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các công trình trên.

Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy - Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại 46 chung cư chưa được bảo đảm về PCCC là do các chủ đầu tư “chây ỳ” trong công tác khắc phục những vi phạm. Một số chủ đầu tư cũng muốn xử lý các tồn tại về an toàn PCCC nhưng lại thiếu vốn nên tiến độ chậm trễ. Ngoài ra, tại 4/46 chung cư do mâu thuẫn trong quá trình quản lý, người dân không đồng thuận để thi công các hạng mục khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC. Trong đó nguy hiểm nhất là những tòa chung cư tái định cư đã được xây dựng lâu năm, trang thiết bị PCCC hư hỏng, xuống cấp…

Đại diện Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, hầu hết các nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội chưa mua bảo hiểm cháy nổ vì CĐT cho rằng, đại đa số người dân không đồng tình với việc thu phí này. Cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm này.

Ngày 15/4 tới đây, Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp công trình chưa nghiệm thu PCCC, không có biên bản kiểm tra an toàn về PCCC,... đây sẽ là tác động giúp chấm dứt tình trạng chưa nghiệm thu PCCC đã đưa dân vào ở tại nhiều chung cư hiện nay.

Hiểu Minh