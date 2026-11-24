Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tham gia thực hiện gian hàng trưng bày hình ảnh, sách và quà lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, gian hàng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần giúp công chúng tiếp cận những tư liệu lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động.

Không gian trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” do UBND phường Sài Gòn phối hợp với Công ty TNHH Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng, qua đó khắc họa những dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

Du khách tương tác tìm hiểu trực quan về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, địa phương hiện có 17 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp thành phố, cùng nhiều công trình kiến trúc, không gian văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh. Mỗi di tích, công trình đều mang những câu chuyện lịch sử và dấu ấn văn hóa riêng. Thông qua triển lãm, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về các giá trị di sản, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trong đời sống.

Bà Ngô Hải Yến cho biết, địa phương sẽ tăng cường quảng bá các hoạt động trên những trang thông tin của phường, khu phố và trường học, khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến tìm hiểu các di tích lịch sử và hoạt động văn hóa đặc trưng.

Không gian trưng bày triển lãm ảnh về di sản, công trình kiến trúc tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh tại khu vực phường Sài Gòn.

Tiếp nối các hoạt động triển lãm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng khai mạc triển lãm ảnh “Thảo Cầm Viên - Yêu thương đong đầy”, giới thiệu gần 200 tác phẩm, hướng đến kỷ niệm 162 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1864 - 2026). Triển lãm gồm hai không gian chính, kết hợp những góc nhìn của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và các tác giả trẻ.

Trong đó, 50 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Bùi Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Quốc Hoài và Đinh Xuân Trường được giới thiệu tại không gian “Dấu ấn Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua ống kính nhiếp ảnh”. Các tác phẩm ghi lại cảnh quan, thế giới động vật và những khoảnh khắc đặc trưng của một không gian xanh gắn bó với nhiều thế hệ người dân Thành phố.

Gần 150 tác phẩm còn lại được thể hiện dưới hình thức ảnh bộ với chủ đề “Click! Xin chào Thảo Cầm Viên - Yêu thương đong đầy”. Đây là kết quả của dự án do nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa cùng hơn 10 sinh viên năm nhất Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thực hiện trong tháng 10/2026.

Với góc nhìn trẻ trung, các bộ ảnh ghi lại thế giới động vật, cảnh quan xanh và những khoảnh khắc sinh động tại Thảo Cầm Viên, mang đến cách tiếp cận mới mẻ về địa chỉ văn hóa quen thuộc này.

Triển lãm ảnh về lịch sử hình thành phát triển và các hoạt động văn hóa, du lịch tại Thảo Cầm Viên.

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại những nét đẹp, giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức thân thương gắn với Thảo Cầm Viên. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một lát cắt đời sống được ghi lại bằng sự quan sát, khám phá và tình yêu dành cho không gian xanh giữa lòng thành phố. Sự kết hợp giữa những người làm nghề chuyên nghiệp và sinh viên trẻ cũng tạo nên nhiều góc nhìn đa dạng, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người xem.

Theo nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa, Thảo Cầm Viên không chỉ là một điểm tham quan quen thuộc mà còn là di sản đô thị quan trọng, được ví như “viên ngọc quý” giữa lòng TP Hồ Chí Minh. Nơi đây lưu giữ nhiều ký ức của người dân Nam bộ và cả nước, đồng thời thực hiện sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã, cứu hộ, nhân giống và phục hồi các loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Bên cạnh triển lãm ảnh, “Góc yêu thương” tại Thảo Cầm Viên còn giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, tranh vẽ, đồ thủ công và vật phẩm trang trí do chính nhân viên đơn vị thực hiện. Những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, thể hiện tình cảm của những người đang ngày ngày chăm sóc, gìn giữ không gian xanh và các loài động vật tại đây. Triển lãm ảnh dự kiến kéo dài đến Lễ hội “Hoa lá kể chuyện” mừng năm mới 2027.

Cùng với các không gian triển lãm ảnh, tại Không gian Nghệ thuật Đương đại - Cơ sở II Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (số 1 Einstein, phường Thủ Đức), họa sĩ trẻ Lê Nguyễn Minh Châu sẽ khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Sắc màu ngẫu hứng”. Triển lãm diễn ra từ 26/11 - 5/12, giới thiệu 45 tác phẩm acrylic trên giấy và canvas, được sáng tác từ những quan sát, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của tác giả về con người, thiên nhiên, động vật và những khoảnh khắc đời thường.

Lê Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền say sưa bên các tác phẩm nghệ thuật.

Sinh năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh, hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Lê Nguyễn Minh Châu đến với hội họa từ niềm yêu thích và đam mê từ nhỏ. Với “Sắc màu ngẫu hứng”, Minh Châu tiếp tục lựa chọn ngôn ngữ trừu tượng biểu hiện, sử dụng màu sắc, đường nét và hình khối một cách tự do, không giới hạn trong những khuôn mẫu cố định.

Những tác phẩm mang đậm sắc màu văn hóa trong triển lãm lần 1 của Minh Châu.

Họa sĩ Nguyễn Trí Minh Tuyết, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận xét tranh của Minh Châu có bảng màu rực rỡ, giàu năng lượng và trực giác; cách tổ chức hình khối táo bạo, thể hiện sự tự nhiên, dứt khoát trong tư duy tạo hình. Theo họa sĩ, điều đáng quý ở tác giả trẻ là sự chân thật với cảm xúc và tiếng nói sáng tạo của bản thân.