Nhiều khách hàng quốc tế muốn được sản xuất xe tăng Nga trong nước

Ngành công nghiệp quốc phòng, cụ thể là các nhà sản xuất xe tăng Nga đã bước vào một giai đoạn mới khi khách hàng ngày càng yêu cầu nhiều hơn, họ không muốn nhận phương tiện lắp ráp hoàn chỉnh mà yêu cầu chuyển giao công nghệ sản xuất.

Thực tế trên đã được Giám đốc điều hành của Công ty Uralvagonzavod (UVZ) - ông Alexander Potapov chia sẻ và nói thêm họ này sẵn sàng hỗ trợ xu hướng này, mặc dù UVZ nhận thức được rằng một ngày nào đó, khách hàng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh.

Một yêu cầu quan trọng từ New Delhi liên quan đến chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" nhấn mạnh vào sản xuất trong nước. Ngoài ra ông Potapov nhận thấy khách hàng Ả Rập có tư duy tương tự, khi họ muốn công nghệ sản xuất, chứ không phải sản phẩm hoàn chỉnh.

Thái độ này đã trở thành một xu hướng đáng chú ý, và ngành công nghiệp quốc phòng Nga không thể bỏ qua điều đó, họ phải thay đổi để thích ứng, nhất là trong tình cảnh khó khăn hiện nay.

"Chúng tôi ủng hộ việc đối tác nội địa hóa, bởi không muốn để mất thị trường cho nên cần phải linh hoạt hơn. Nhưng cũng có những lo ngại đó là chúng tôi đang tự tạo ra sự cạnh tranh cho chính mình", người đứng đầu UVZ chia sẻ suy nghĩ.

Sự thận trọng của nhà sản xuất xe tăng hàng đầu tại Nga là điều dễ hiểu, đặc biệt khi họ không có ý định mù quáng chuyển giao bí quyết sản xuất của mình.

Nhà sản xuất nhận thức ranh giới giữa nhượng bộ và giữ bí mật là rất quan trọng. Lựa chọn này sẽ quyết định liệu các công ty Nga có giữ được khách hàng nước ngoài của họ trong vài năm tới hay không.

Bên cạnh đó, ông Potapov thừa nhận rằng dưới các lệnh trừng phạt, nhiều thị trường truyền thống đã thu hẹp đáng kể, được so sánh một cách đầy hình tượng đó là dòng sông đã trở thành con suối nhỏ.

Đối diện với hoàn cảnh này, UVZ quyết tâm vượt khó bằng cách đang chuyển hướng sang những thị trường vẫn còn tiềm năng, khi châu Phi và Đông Nam Á được xem là những ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên bất chấp khó khăn, áp lực từ các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt không làm gián đoạn công việc với khách hàng nước ngoài, khi nhiều cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Đồng thời UVZ cũng coi trọng uy tín của mình tại các quốc gia mà họ đã chinh phục. Theo ông Potapov, dịch vụ hậu mãi liên tục được cải thiện. Trong một thị trường vũ khí cạnh tranh khốc liệt, đây có thể là yếu tố quyết định khi đối tác lựa chọn nhà cung cấp.

Xe tăng của UVZ đã được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia, từ Algeria, Ai Cập cho đến Uganda và Turkmenistan, chúng còn đang phục vụ tại Iraq, Syria cũng như Azerbaijan. Khách hàng nổi bật nhất là Ấn Độ khi họ đang vận hành khoảng 1.000 chiếc T-72M1 và T-90S.