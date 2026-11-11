Nhiều khách đã xuống tiền đặt mua, Tesla vẫn quyết khai tử Cybertruck

Trong bài đăng mới trên mạng xã hội X, CEO Tesla Elon Musk cho biết số lượng đơn đặt hàng Cybertruck hiện cao hơn năng lực sản xuất của hãng. Theo dự kiến, dây chuyền sản xuất mẫu bán tải điện này sẽ kết thúc vào giữa năm 2027.

“Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất nhiều xe nhất có thể trước khi đóng dây chuyền trong khoảng 8 tháng nữa, nhưng sẽ phải hoàn lại tiền đặt cọc cho rất nhiều người”, Elon Musk chia sẻ.

Tesla vẫn sẽ 'khai tử' mẫu Cybertruck dù vẫn còn nhiều người đã đặt hàng nhưng chưa được nhận xe. Ảnh: Reuters

Theo vị lãnh đạo, quyết định dừng sản xuất Cybertruck không xuất phát từ việc mẫu xe này không có lãi. Musk cho rằng độ phức tạp trong sản xuất Cybertruck khiến việc tiếp tục duy trì dây chuyền không đem lại nhiều giá trị gia tăng bằng việc dồn nguồn lực cho Cybercab.

Khoảng 3 năm trước, Elon Musk từng tuyên bố Tesla đặt mục tiêu sản xuất khoảng 250.000 chiếc Cybertruck mỗi năm vào năm 2025. Tuy nhiên, hãng chưa bao giờ đạt được con số này. Kể từ khi bắt đầu bàn giao xe vào cuối năm 2023, chậm hơn kế hoạch ban đầu 2 năm, Tesla mới bán được khoảng 71.000 chiếc Cybertruck.

Musk cũng từng cam kết Cybertruck có giá khởi điểm 40.000 USD, nhưng con số này chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường. Hiện tại, phiên bản Cybertruck rẻ nhất có giá hơn 80.000 USD, dù hồi đầu năm nay, giá bán của mẫu xe từng có thời điểm giảm xuống khoảng 60.000 USD.

Tesla muốn tập trung nguồn lực sản xuất mẫu Cybercab. Ảnh: Drive

Như vậy, Cybertruck là mẫu xe thứ ba bị Tesla quyết định ngừng sản xuất trong năm nay, sau Model S và Model X. Hai dòng xe này cũng sẽ kết thúc vòng đời sản xuất trong năm 2026. Hãng này trước đó đã xác nhận sẽ chuyển nguồn lực dành cho Cybertruck sang mẫu taxi tự hành Cybercab.

Tesla giới thiệu Cybercab vào tháng 10/2024. Đây là mẫu xe hai chỗ ngồi, thiết kế liftback ba cửa và không có các cơ cấu điều khiển lái truyền thống. Xe không được trang bị vô lăng hay bàn đạp ga, phanh; toàn bộ quá trình vận hành do hệ thống máy tính đảm nhiệm, dưới sự giám sát của nhân viên kỹ thuật.