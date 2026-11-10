Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Lạng Sơn

Không có nhiệm vụ quá hạn, chậm tiến độ

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện đồng bộ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục được tăng cường; nhận thức, trách nhiệm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) từng bước được nâng lên. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và xây dựng chính quyền số được quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Thùy Linh).

Đối với các nhiệm vụ được ban chỉ đạo trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, lũy kế đến nay tỉnh đã hoàn thành 291/296 nhiệm vụ, đạt 98,3%, 5 nhiệm vụ còn lại đang triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ. Đối với Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 15/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đã hoàn thành và thực hiện thường xuyên 52/56 nhiệm vụ, đạt 93%, 4/56 nhiệm vụ đang triển khai bảo đảm tiến độ và thời hạn; hoàn thành 31/43 chỉ tiêu được giao, đạt 72,1%, còn 12 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện theo lộ trình.

Nhiều mô hình, giải pháp ứng dụng KHCN và CĐS được triển khai, phát huy hiệu quả. Theo đó, Lạng Sơn đã tổ chức cuộc thi trực tuyến "Công dân số Xứ Lạng" thu hút 37.575 người đăng ký, với hơn 303.000 lượt làm bài; trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng có 7.547 tài khoản sử dụng, cập nhật hơn 653.000 văn bản và được trao giải thưởng "Cơ quan nhà nước CĐS xuất sắc" năm 2026.

Tổ chức thực hiện 181 mô hình ứng dụng thành tựu KHCN, tiến bộ kỹ thuật; triển khai thí điểm mô hình trạm dịch vụ công số thí điểm tại 10 xã, phường, hệ thống đã tiếp nhận, giải quyết thành công 12.280 hồ sơ. Tạo 1.846 tài khoản sử dụng giải pháp số cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; hoàn thành xử lý 100% thôn, bản thuộc danh sách cần xóa lõm sóng. Nền tảng cửa khẩu số xử lý 425.768 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, với 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo trực tuyến trước khi phương tiện đến cửa khẩu.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN từng bước gắn với nhu cầu thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và phát triển sản phẩm có lợi thế của địa phương. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tiếp tục được quan tâm. Các nền tảng, giải pháp số từng bước được đưa vào khai thác, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn làm rõ thêm một số kết quả và tiến độ triển khai các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung như hoàn thiện hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Triển khai ứng dụng Camera AI tại khu vực cửa khẩu nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; việc triển khai nền tảng công dân số Xứ Lạng, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; nền tảng thi, ôn luyện trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thùy Linh).

Về nhiệm vụ năm 2027, UBND tỉnh Lạng Sơn đang hoàn thiện thủ tục đối với 6 dự án đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư, tập trung vào phát triển hạ tầng, trang thiết bị và nền tảng số, nâng cao năng lực hệ thống thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kinh tế số. Đến nay, có 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, 3 dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nêu rõ, việc triển khai Nghị quyết số 57 tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, một số sở, ngành chưa chủ động đề xuất nhiệm vụ, mô hình ứng dụng công nghệ thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, chủ động xác định những vấn đề thực tiễn cần giải quyết bằng KHCN và CĐS, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa các nền tảng số vào vận hành, khai thác thực chất và hiệu quả. Sở KH&CN cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, hướng dẫn, dẫn dắt trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin tại cơ sở, huy động và sử dụng nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, đặc biệt tỉnh đã có nhiều cách làm mới, điểm sáng trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ vẫn còn chậm, nhất là trong thực hiện dự án, công tác giải ngân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Thùy Linh).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở KH&CN, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thống nhất đầu mối, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế trao đổi, tổng hợp số liệu và phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các sở, ban, ngành rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu, báo cáo ban chỉ đạo tỉnh xem xét, thống nhất xây dựng kế hoạch chung của tỉnh để triển khai thực hiện trong năm 2027, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng đề nghị các sở, ngành chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến thông quan hàng hóa, thu hút đầu tư, đất đai, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Về hạ tầng số và dữ liệu số, cần rà soát kiến trúc tổng thể, bảo đảm kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, phần mềm, xây dựng, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu lưu trữ, nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng tập trung những nhiệm vụ cần thiết.

Đối với các nhiệm vụ tiến độ thực hiện phụ thuộc vào Trung ương, Phó Bi thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động theo dõi, tổng hợp, thường xuyên trao đổi với các cơ quan chuyên môn cấp trên, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn.