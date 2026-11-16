Nhiều kết quả nổi bật tại Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia 2026

Thúc đẩy giao thương Việt Nam - Campuchia

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 2026, tại Siêu thị Tứ Sơn, tỉnh An Giang, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh An Giang; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đại diện một số tỉnh của Campuchia, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp của Việt Nam và Campuchia, các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hội chợ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giới thiệu sản phẩm

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội chợ hàng Việt Nam đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp với trên 150 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và các mặt hàng có thế mạnh của doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam và các tỉnh (Takeo, Kandal và Kampot) của Campuchia.

Đại diện Bộ Công Thương, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam và tỉnh An Giang thăm quan hội chợ

Hội chợ tạo không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm đa dạng, giúp doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác thương mại, qua đó tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu thị trường, quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp đã góp phần tạo nên không khí giao thương sôi động, giới thiệu sự phong phú, đa dạng của hàng hóa Việt Nam và tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng, phân phối.

Đặc sản vùng miền tại hội chợ

Điểm nhấn nổi bật tại hội chợ là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giới thiệu sản phẩm, đặc biệt thông qua các phiên livestream quảng bá và bán hàng với sự tham gia của các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội). Trong thời gian diễn ra hội chợ, 3 phiên livestream, kết hợp giới thiệu trực tiếp sản phẩm, tương tác với người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động bán hàng trên các nền tảng số đã ghi nhận 15.289.949 lượt tiếp cận, 860.198 lượt xem và 942 đơn hàng được bán ra. Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy hiệu quả của việc kết hợp phương thức kinh doanh truyền thống với các nền tảng số, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tăng cường nhận diện sản phẩm, thương hiệu và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên môi trường trực tuyến.

Bên cạnh đó, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, quảng bá hàng hóa, ứng dụng mã QR trong cung cấp thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mại và tương tác với khách tham quan đã góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, tăng sức hấp dẫn của hội chợ. Qua đó, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn lan tỏa hình ảnh hàng Việt Nam có chất lượng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Kết nối giao thương trực tiếp, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước

Sự kiện chính - Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 diễn ra ngày 13 tháng 11 năm 2026 với sự tham dự của hơn 150 đại biểu từ Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương tỉnh An Giang, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Sở Thương mại các tỉnh (Takeo, Kandal và Kampot) của Campuchia, đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác thương mại Việt Nam - Campuchia.

Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia năm 2026

Hội nghị tập trung trao đổi thông tin thị trường, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất, sản phẩm chủ lực và nhu cầu hợp tác cung ứng hàng hóa của các địa phương Campuchia; đồng thời thảo luận về khả năng mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, nhà nhập khẩu và hệ thống bán lẻ hai nước.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tham luận tại hội nghị

Điểm nhấn của hội nghị là các tham luận chuyên sâu đến từ đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương tỉnh An Giang, Sở Thương mại các tỉnh Kandal, Kampot, Takeo (Campuchia), Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Các tham luận đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực về tình hình thị trường, tiềm năng và thế mạnh sản xuất, nhu cầu tiêu thụ, cơ hội hợp tác cũng như những yêu cầu đặt ra đối với hàng hóa khi tiếp cận thị trường Campuchia. Qua đó, giúp doanh nghiệp hai nước có thêm cơ sở nắm bắt thông tin, đánh giá cơ hội và định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường.

Doanh nghiệp ký kết tại hội nghị

Đặc biệt, hội nghị thu hút trên 40 doanh nghiệp chủ động tham gia giới thiệu, trưng bày hàng hóa trực tiếp kết nối với các đối tác từ phía Campuchia, tạo không gian giao thương sôi động và tăng cường tương tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp quảng bá sản phẩm, giới thiệu năng lực cung ứng, tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi thông tin về khả năng phân phối và tiêu thụ hàng hóa, đồng thời tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh. Hoạt động giới thiệu sản phẩm ngay tại Hội nghị đã góp phần gắn kết nội dung trao đổi, chia sẻ thông tin với nhu cầu hợp tác thực tế của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Một trong những kết quả đáng chú ý của hội nghị là 08 đơn vị đã tham gia ký kết các thỏa thuận hợp tác, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm tăng cường liên kết giữa các đối tác Việt Nam – Campuchia. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong cung ứng, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và từng bước phát triển quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia và Hội chợ hàng Việt Nam năm 2026 tại An Giang đã khép lại với những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và tạo thêm động lực để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ Campuchia trong thời gian tới.