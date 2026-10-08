Nhiều học sinh một trường tiểu học bị viêm đường ruột và rối loạn tiêu hóa

Theo đó, tình trạng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt xảy ra từ tối 7/10 đến sáng 8/10 ở học sinh thuộc nhiều lớp khác nhau tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Một số em bị triệu chứng này từ tối hôm trước, còn những em khác bị sốt, nôn ói khi đến trường vào sáng nay.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Trong sáng 8/10, một số học sinh được phụ huynh đón về, một số em được đưa đến phòng y tế của trường để theo dõi sức khỏe. Nhà trường đã có báo cáo tình hình học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe cho UBND phường. Nhà trường đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh và đơn vị cung cấp suất ăn đến làm việc về sự việc, đồng thời kiểm tra bếp ăn bán trú.

Thực đơn bữa trưa ngày 7/10 của nhà trường gồm trứng chiên thịt bằm, cải thảo xào cà rốt, canh rong biển đậu hũ nấu thịt và chuối cau tráng miệng; bữa xế gồm bánh hamburger kèm sốt và chả.

Nhà trường đã đưa mẫu thực phẩm trong bữa ăn ngày 7/10 đi xét nghiệm để phục vụ việc xác định nguyên nhân. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm cũng như kết luận chính thức về nguyên nhân khiến các học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt.

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo UBND phường Thới An đã thông tin về vụ việc tại Trường Trần Quốc Toản. Nhà trường ghi nhận có 10 học sinh (trong đó có 2 cháu được gia đình đưa đến khám tại cơ sở y tế, không nhập viện), bác sĩ thông báo là bị viêm đường ruột và rối loạn tiêu hóa. Còn lại không ghi nhận trường hợp đau bụng hay bất thường về tiêu hóa.