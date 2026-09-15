Nhiều học sinh khá, giỏi chọn học nghề để sớm tham gia thị trường lao động

Thực hành nghề hàn tại Trường Cao đẳng Việt - Đức (Nghệ An). Ảnh: NTCC

Đạt điểm 10 Toán vẫn chọn học nghề

Em Phạm Viết Thành - sinh viên năm nhất ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc có kết quả xét tuyển đầu vào ấn tượng. Không chỉ đạt loại khá, giỏi nhiều môn học trong suốt 3 năm cấp 3, mà tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em còn đạt với 25,25 điểm khối C01. Trong đó, Toán 10 điểm, Vật lí 8 điểm và Ngữ văn là 7,25 điểm. Đây là mức điểm giúp Thành có rất nhiều cơ hội vào các trường đại học. Tuy nhiên, Thành lại quyết định chọn nghề vì đây vừa là ngành nghề mà em yêu thích, vừa phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Thành cho biết, bố mẹ em đều làm nông nên để nuôi một đứa con học đại học với kinh phí từ 8 - 10 triệu đồng/1 tháng là quá khó khăn. Vì thế, em chọn học nghề vừa gần nhà, vừa được giảm học phí lại vừa có thể có thu nhập ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Tương tự, em Nguyễn Quốc Tuấn (xã Yên Trung, Nghệ An) cũng quyết định đăng ký đi học ngành Công nghệ hàn, dù em đạt hơn 25 điểm tổ hợp xét tuyển đại học.

Lựa chọn nhập học thẳng vào trường nghề, Tuấn cho biết em đã tìm hiểu khá kỹ ngành nghề mà mình đã theo học và tin rằng với ngành Công nghệ hàn, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp khá rộng. Trong bối cảnh các khu công nghiệp, doanh nghiệp cơ khí, chế tạo, xây dựng ngày càng có nhu cầu về lao động kỹ thuật.

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cũng có nhiều chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên nghề hàn, có cơ hội xuất khẩu lao động theo diện kỹ sư.

Học sinh nhập học tại Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Hồ Lài

Trong khi đó, Nguyễn Văn Ba, học sinh Trung tâm GDTX - GDNN Vinh (Nghệ An), đã có bằng trung cấp ngành Điện công nghiệp trước khi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau đó, em quyết định học liên thông lên cao đẳng tại Trường Cao đẳng Việt - Đức với mục tiêu nâng cao trình độ và tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Ba cho biết, trong lớp 42 học sinh của em, chỉ một số ít lựa chọn đại học, trong khi 23 học sinh đăng ký học tiếp cao đẳng. Nhiều bạn ngay từ thời gian học trung cấp đã được thực tập tại doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Bắc Ninh và có cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình.

Tuyển sinh tăng, ngành kỹ thuật được quan tâm

Trong năm 2026, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An được tỉnh giao tổng chỉ tiêu 670 học sinh, sinh viên ở trình độ cao đẳng và trung cấp. Đến nay, nhà trường đã tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ đăng ký.

Ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, nhận thức của học sinh và phụ huynh về giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào đại học, nhiều em quan tâm hơn đến ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, thời gian đào tạo phù hợp và khả năng tạo việc làm, thu nhập ổn định.

Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp ngày càng lớn, đặc biệt tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Thị trường lao động Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng mở thêm cơ hội cho người học nghề sau tốt nghiệp.

Theo bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, mùa tuyển sinh năm nay, các nhóm ngành kỹ thuật, cơ khí và công nghệ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn.

Trong đó, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là một trong những ngành thu hút nhiều hồ sơ nhất, nhà trường phải sớm dừng tiếp nhận vì vượt chỉ tiêu. Công nghệ ô tô tiếp tục có đông người học lựa chọn nhờ cơ hội việc làm rộng, gắn với lĩnh vực cơ khí, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô.

Một số ngành như Tiếng Trung cũng có lượng người học tăng, khiến nhà trường phải điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu ở cả hệ trung cấp và cao đẳng. Các nghề Hàn, Cơ khí, Điện lạnh cũng được quan tâm, trong đó một số ngành thuộc nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí, giúp giảm chi phí học tập cho người học.

“Các em và phụ huynh hiện nay thực tế hơn khi lựa chọn nghề. Các em quan tâm ngành học đó ra trường làm gì, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hay không và thu nhập sau khi đi làm như thế nào”, bà Dung nhận định.

Theo báo cáo về công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Nghệ An, những năm gần đây, các cơ sở đào tạo nghề từng bước chuyển mạnh theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động. Các trường tập trung điều chỉnh chương trình, ưu tiên ngành kỹ thuật, công nghệ và lĩnh vực đang thiếu nhân lực; đồng thời tăng thời lượng thực hành, rèn kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp cho người học. Đặc biệt, mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng được mở rộng. Đến nay, có 187 lượt công ty, doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đào tạo lại, đào tạo nâng cao, hỗ trợ học sinh, sinh viên thực hành, thực tập và tuyển dụng. Thông qua hoạt động liên kết này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 40.000 học sinh, sinh viên, với mức lương bình quân khoảng 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt khoảng 81%; riêng trình độ cao đẳng, trung cấp đạt trên 96,2%.