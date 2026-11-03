Nhiều học sinh, giáo viên giành giải Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả Nguyễn Anh Hải (Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên) và Công ty Cổ phần Giải pháp Khí nhà kính Lead On GHG. Ảnh Đinh Chiến

Tối 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức bế mạc và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2026.

26 giải thưởng cho những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo

Cuộc thi năm nay có hai hạng mục gồm Ý tưởng và Sản phẩm, với tổng cộng 26 giải thưởng, trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục Ý tưởng, giải Nhất thuộc về dự án “An Lão AI - Trợ lý giọng nói và nền tảng AIoT hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà” của tác giả Nguyễn Anh Hải (Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên).

Hai giải Nhì được trao cho ý tưởng “Ứng dụng vật liệu vô cơ tái chế từ rác thải xây dựng, cát biển, nước biển, tro bay và xỉ lò cao trong chế tạo bê tông geopolymer hướng tới kinh tế tuần hoàn và Net Zero” của tác giả Vũ Thành Quang và ý tưởng“GIỌT XANH - Giải pháp ứng dụng công nghệ xử lý ảnh hỗ trợ hình thành thói quen tiết kiệm nước cho học sinh” của nhóm học sinh Trường THPT Khoái Châu và Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật.

Ban tổ chức trao giải nhì cho ý tưởng “GIỌT XANH” của nhóm học sinh Trường THPT Khoái Châu và Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật. Ảnh Đinh Chiến

Ở hạng mục Sản phẩm, giải Nhất thuộc về “Nền tảng quản lý và tối ưu hóa phát thải khí nhà kính Lead On GHG” của nhóm tác giả thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp Khí nhà kính Lead On GHG.

Hai giải Nhì được trao cho sản phẩm “Pho Hien Heritage” của tác giả Đặng Nam Hưng và “ROBOT STEM VTG - Nền tảng robot giáo dục tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ đào tạo STEM và phát triển năng lực công nghệ” của nhóm tác giả thuộc Công ty CP Tập đoàn nhân lực công nghệ cao và robot thông minh.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải Ba và giải Khuyến khích cho những ý tưởng, sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ môi trường, nông nghiệp, giáo dục, du lịch văn hóa, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, trong số các giải thưởng năm nay, nhiều ý tưởng xuất phát từ thực tiễn học tập, sản xuất và đời sống, hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng. Cụ thể, có 5/26 giải thưởng thuộc các dự án liên quan trực tiếp đến giáo dục, trường học và ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Ở hạng mục Ý tưởng, gồm: 1 giải Nhì với dự án “GIỌT XANH” ứng dụng công nghệ xử lý ảnh hình thành thói quen tiết kiệm nước cho học sinh; 1 giải Ba với “Hệ sinh thái di sản số, giáo dục trải nghiệm và du lịch văn hóa Lê Quý Đôn” và 1 giải Khuyến khích với dự án “SMARTCLASS HY” – hệ thống lớp học thông minh ứng dụng IoT và phân tích dữ liệu.

Ở hạng mục Sản phẩm, 1 giải Nhì thuộc về “ROBOT STEM VTG” – nền tảng robot giáo dục tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ đào tạo STEM và 1 giải Khuyến khích thuộc về “PhysTech Lab” – thiết bị STEM phòng thí nghiệm thông minh, thúc đẩy giáo dục công nghệ số trong thời đại 4.0.

Khơi nguồn sáng tạo, thúc đẩy đổi mới giáo dục

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, cô giáo Lê Thị Thúy Hường (Trường THCS Vũ Thị Thục, xã Tiên La, tỉnh hưng Yên) đại diện nhóm tác giả dự án “Hệ sinh thái di sản số, giáo dục trải nghiệm và du lịch văn hóa Lê Quý Đôn” cho biết, dự án hướng tới phát triển hoạt động trải nghiệm và du lịch văn hóa tại Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học của người Việt Nam tới thế hệ trẻ.

Cô Lê Thị Thúy Hường (Trường THCS Vũ Thị Thục, xã Tiên La, tỉnh hưng Yên) cùng học sinh triển khai “Hệ sinh thái di sản số, giáo dục trải nghiệm và du lịch văn hóa Lê Quý Đôn” tại nhà thờ dòng họ Lê Quý Đôn. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, nhóm cũng mong muốn tìm hướng tiếp cận mới, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo cô Hường, giải thưởng là sự ghi nhận, động viên đối với những nỗ lực và tâm huyết của nhóm.

“Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án với sự đồng hành của các nhà tài trợ, đồng thời kết nối với những nhóm tác giả ở địa phương khác để mở rộng khả năng phát triển”, cô Hường chia sẻ.

Cô Lê Thị Thúy Hường (Trường THCS Vũ Thị Thục, xã Tiên La, tỉnh hưng Yên). Ảnh Đinh Chiến

Em Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, đại diện nhóm tác giả dự án “GIỌT XANH” cho biết, ý tưởng xuất phát từ thực tế một bộ phận học sinh chưa có thói quen sử dụng nước tiết kiệm.

Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận dạng và xử lý hình ảnh kết hợp giáo dục hành vi nhằm hỗ trợ học sinh hình thành thói quen sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý. Nhóm mong muốn ứng dụng công nghệ để nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi trong trường học.

“Giải thưởng là nguồn động viên để các thành viên tiếp tục hoàn thiện dự án, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô, gia đình và Ban giám khảo đã đồng hành, góp ý”, Diệu Linh chia sẻ.

Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, với 52 công trình, ý tưởng, dự án tiêu biểu. Trong đó, có 26 hồ sơ thuộc nhóm Ý tưởng và 26 hồ sơ thuộc nhóm Dự án đã có sản phẩm.