Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết tại Đồng Tháp

Hơn 30 nhóm hoạt động lan tỏa Ngày Hội Văn hóa Việt Nam và Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18-24/11, với hơn 30 nhóm hoạt động được tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến 102 xã, phường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ban tổ chức điểm nhấn là Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” kết hợp Lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Làng cổ Đông Hoà Hiệp lần VII năm 2026”. Sự kiện diễn ra lúc 19h30, ngày 18/11/2026 tại xã Cái Bè.

Từ ngày 1-18/11 các khu dân cư (tại các ấp, khu phố) đồng loạt tổ chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11). Trong thời gian này, tại ấp, khu phố sẽ tổ chức đồng loạt gắn với Ngày hội Đại đoàn kết, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản vật địa phương.

Tại các xã, phường, tổ chức liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Mỗi xã, phường chọn ít nhất 01 sản phẩm, không gian văn hóa hoặc OCOP tiêu biểu để quảng bá du lịch. Lựa chọn ít nhất một mô hình để duy trì, xây dựng cộng đồng cơ sở "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đưa học sinh đến với di tích, Làng cổ Đông Hoa Hiệp tham quan tìm hiểu

Đối với hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng và học tập lịch sử qua di sản. Đưa trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống vào các trường học phù hợp với cấp học.

Đặc biệt, vào lúc 19h, ngày 23/11, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Chương trình hứa hẹn với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tôn vinh nền Văn hóa Việt, những nét đẹp truyền thống của Đồng Tháp…

Trong thời gian diễn ra sự kiện “Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn diễn ra các cuộc thi, hội thi và hoạt động thể thao tiêu biểu, gồm: Cuộc thi “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề: “Hòa giai điệu mới, sáng mãi tình đoàn kết”; Cuộc thi nói chuyện chuyên đề và Cuộc thi giới thiệu sách bằng hình thức video clip với chủ đề “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương”; 7 cuộc thi trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026: Gồm Cuộc thi thiết kế Logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp”; Cuộc thi sáng tác bài hát có âm hưởng dân ca “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương”; Hội thi “Cổng làng kể chuyện”; Hội thi Chưng nghi; Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi và Cuộc thi “Cây bẹo Cái Bè”.

Trong tuần cao điểm Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi đặc sắc

Về thể thao, có giải Pickleball tỉnh Đồng Tháp năm 2026 chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam “Lan tỏa giá trị văn hóa – Kết nối sức mạnh toàn dân”; đăng cai bảng B Giải bóng đá hạng Ba quốc gia năm 2026 và môn Pencak Silat Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Song song đó, còn tổ chức hội thảo, trưng bày và không gian trải nghiệm đặc sắc. Cụ thể, tổ chức hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững” và Hội thảo chuyên đề “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch”.

Du khách và người dân tham gia chuỗi hoạt động trong "Tuần văn hóa - Đại đoàn kết Đồng Tháp" sẽ có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động, không gian văn hóa đậm chất miền Tây

Về hoạt động trưng bày, triển lãm, có trưng bày ảnh chuyên đề “Di sản Văn hóa Đồng Tháp” tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 1; Trưng bày chuyên đề “Sưu tập Bình hoa” (gốm và kim loại); Trưng bày sách, tài liệu, xếp sách nghệ thuật tại Thư viện tỉnh Trụ sở chính và Cơ sở 1; Trưng bày, triển lãm tác phẩm văn học nghệ thuật về Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề của tỉnh tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 2 và xã Cái Bè.

Khi người dân, du khách tham gia chuỗi văn hóa sự kiện của “Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026” sẽ được trải nghiệm: Không gian “Dòng chảy di sản”; Không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam”; Không gian trải nghiệm làng nghề (dệt chiếu, dệt choàng, làm nem, nướng bánh tráng...); Trải nghiệm gói bánh tét truyền thống tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Chương trình Đêm hội “Tuổi trẻ với Sắc màu Đông Hòa Hiệp”; Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn; Chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch”; Chương trình “Đêm nhà cổ lên đèn” kết hợp thuyền hoa nghệ thuật trên rạch Bà Hợp...

Các hoạt động Văn hóa được tổ chức tại cộng đồng dân cư, để mỗi người dân mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, điểm đáng chú ý là chuỗi hoạt động trong “Ngày văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026” không hoàn toàn diễn ra trong không gian sân khấu hay không gian triển lãm, mà đưa văn hóa đến với cộng đồng dân cư, trường học và các địa bàn cơ sở. Qua đó, mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại trong một cộng đồng dân cư đoàn kết.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp diễn ra từ ngày 19/11 đến 22/11 tại xã Cái Bẻ với chủ đề “Sắc màu di sản”. Thông qua chuỗi sự kiện này, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc gìn giữ, bảo vệ di sản; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia công tác bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; từng bước tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế địa phương; lan tỏa rộng rãi những giá trị lịch sử, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước…