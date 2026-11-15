Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình "Tình nguyện mùa đông" tại xã Quan Sơn

Các đại biểu dự chương trình

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quan Sơn, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Tại đây, Ban Tổ chức chương trình đã trao hỗ trợ các công trình, phần việc thanh niên gồm: công trình “Thắp sáng đường thôn”; công trình “Góc học tập số”; hỗ trợ 2 máy lọc nước; trao hỗ trợ kinh phí đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, góp phần triển khai Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời hỗ trợ 200 đôi giày thể thao cho người dân, học sinh trên địa bàn.

Đại biểu trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ công trình thanh niên “Thắp sáng đường thôn" cho lãnh đạo xã

Đại biểu trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ 2 máy lọc nước cho đại diện xã

Đại biểu trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ công trình thanh niên "Góc học tập số" cho đại diện xã

Đại biểu trao biểu trưng tặng 200 đôi giày thể thao cho đại diện Đoàn xã

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 15 suất quà cho học sinh vượt khó trên địa bàn xã.

Tổng trị giá các phần quà và hoạt động của chương trình khoảng 250 triệu đồng. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập.

Đại biểu trao suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đại biểu trao suất quà cho học sinh vượt khó trên địa bàn xã

Trong khuôn khổ chương trình, Bạn Tổ chức chương trình khánh thành công trình thanh niên “Góc học tập số” tại Nhà văn hóa thôn Làng Mủn; khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn Làng Hạ và hỗ trợ các hộ dân trồng cây mắc ca.

Các đại biểu khánh thành công trình thanh niên “Góc học tập số” tại Nhà văn hóa thôn Làng Mủn

Các đại biểu hỗ trợ người dân trồng cây mắc ca

Các đại biểu khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn Làng Hạ

Chương trình "Tình nguyện mùa đông" năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp bộ Đoàn, cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ đối với địa bàn còn khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân xã Quan Sơn.