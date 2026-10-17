Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến đại diện các xã, phường. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự.

Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 1.500 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 750 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng, từ nguồn đồng hành, ủng hộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quỹ Vì người nghèo thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn cho biết, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho người dân.

Tổng nguồn lực huy động trong tháng cao điểm của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố dự kiến là hơn 92 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng mới 61 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết; trao tặng 13.700 suất học bổng; trao tặng 450 phương tiện sinh kế; tặng 3.550 thẻ bảo hiểm y tế và chăm lo khác.

Theo đồng chí Phạm Minh Tuấn, các hoạt động an sinh xã hội hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn những dịch vụ thiết yếu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của thành phố và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng chí Phạm Minh Tuấn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân để cùng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế, tiếp sức học tập và giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp nối hoạt động chăm lo an sinh xã hội, tối cùng ngày, tại Nhà hát Hòa Bình diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương” năm 2026, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.