Đại biểu dự ngày hội.

Chiều 21/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan và đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động.

Phát biểu khai mạc ngày hội, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà cần được cụ thể hóa từ môi trường làm việc an toàn, thân thiện, sự tôn trọng, sẻ chia giữa đồng nghiệp và sự quan tâm đến sức khỏe, đời sống gia đình người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng Thị Linh Chi phát biểu khai mạc.

Để xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp đòi hỏi sự phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động cùng hướng đến cải thiện môi trường làm việc tốt hơn, văn minh hơn.

Tiết mục văn nghệ do đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh biểu diễn.

Ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia.

Tại ngày hội, đoàn viên, người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do công nhân biểu diễn; tham gia tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.

Đồng chí Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị đồng hành triển khai chương trình nhận đỡ đầu 12 trẻ em mồ côi là con của đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 6 cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong 5 năm và 6 cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong 4 năm. Tổng kinh phí cam kết hỗ trợ là 324 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, tổng trị giá 25 triệu đồng cho con của đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vượt khó, tiếp tục đến trường.

Đồng chí Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và đại diện các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ đỡ đầu con của đoàn viên công đoàn, người lao động mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và LĐLĐ tỉnh trao quà hỗ trợ, đỡ đầu con của đoàn viên công đoàn, người lao động mồ côi.

Đại biểu trao tặng 12 xe đạp cho con của đoàn viên công đoàn, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với các hoạt động trên, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức giải thể thao với 6 bộ môn thi đấu và các trò chơi vận động tập thể, diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 5/12/2026.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia các trò chơi tại ngày hội.

Thông qua ngày hội, tổ chức công đoàn mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.