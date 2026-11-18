Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026 vào chiều 18/11, ông Nguyễn Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thông tin, Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự cùng đông đảo người dân và du khách. Các hoạt động diễn ra trong 3 ngày, vào ngày 3-5/12/2026 (nhằm ngày 25 đến 27/10 âm lịch năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, số 137 đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh.

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tưởng niệm, tri ân công lao, đạo đức và nhân cách cao đẹp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – nhà nho yêu nước, thương dân, người có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành nhân cách, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Ông Nguyễn Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thông tin về Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97. Ảnh: Kim Ngân

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ cúng dự kiến bắt đầu lúc 15h ngày 4/12 tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, được tổ chức theo nghi thức truyền thống dân gian, với sự tham dự của khoảng 50 đại biểu.

Lễ chính giỗ diễn ra lúc 8h ngày 5/12 tại khu vực quảng trường trước tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Chương trình gồm các nghi thức viếng, dâng hoa, dâng hương tại phần mộ; dâng phẩm vật và dâng hương tại Đền thờ theo nghi thức lễ giỗ truyền thống; cùng các hoạt động văn nghệ chào mừng, phát biểu tưởng niệm và chương trình nghệ thuật.

Trong khuôn khổ lễ chính giỗ còn có hoạt động trao học bổng Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc và ca cảnh “Theo dấu chân Người”, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, truyền thống yêu nước và những giá trị nhân văn gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Phó bảng.

Sau lễ chính giỗ, Lễ cúng Hậu thường được tổ chức lúc 15 giờ ngày 5/12 tại Đền thờ, theo nghi thức truyền thống dân gian, với khoảng 50 đại biểu tham dự.

Không chỉ có các nghi thức tưởng niệm, phần hội diễn ra xuyên suốt 3 ngày với nhiều hoạt động phong phú, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trải nghiệm cho người dân, du khách.

Lễ giỗ năm nay sẽ có trình diễn nghề thủ công truyền thống nghề dệt choàng xã Long Khánh. Ảnh: Kim Ngân

Điểm nhấn là hoạt động trình diễn hai nghề thủ công truyền thống được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghề dệt choàng xã Long Khánh và nghề dệt chiếu Định Yên. Cùng với đó, triển lãm ảnh chuyên đề “Sắc Sen” giới thiệu những hình ảnh đẹp về hoa sen Đồng Tháp; trưng bày tranh, tượng và tổ chức trải nghiệm in tranh tại các ngôi nhà gỗ truyền thống thuộc không gian làng Hòa An.

Du khách còn có dịp tham gia các hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian như biểu diễn Lân – Sư – Rồng, đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, các chương trình ca múa nhạc tổng hợp và hội thi chọi chim nghệ thuật. Hoạt động thể dục dưỡng sinh, trò chơi trải nghiệm dành cho thanh thiếu nhi, hội thi vẽ tranh, mô hình Thư viện – Bảo tàng lưu động và không gian đọc sách cũng được tổ chức nhằm mở rộng đối tượng tham gia, nhất là thế hệ trẻ.

Đặc biệt, không gian ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương tại khu vực làng Hòa An sẽ quy tụ các gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP, đặc sản Đồng Tháp và quà lưu niệm. Hoạt động ẩm thực từ thiện cũng được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ giỗ.

Lễ giỗ năm nay sẽ có trình diễn nghề thủ công truyền thống nghề dệt chiếu Định Yên. Ảnh: dongthap.gov.vn

Bên cạnh đó, hoạt động bốc thuốc trị bệnh cho người dân tại Nhà thuốc Nam, có sự phối hợp của Hội Đông y tỉnh, góp phần tạo thêm điểm nhấn gắn với nét văn hóa truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động, Đồng Tháp hướng đến kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội, vừa bảo đảm tính trang nghiêm của sự kiện tưởng niệm, vừa tạo không gian văn hóa mở để người dân và du khách tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm di sản, thưởng thức nghệ thuật và khám phá những nét đặc trưng của vùng đất Sen hồng.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97 không chỉ là dịp thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với một nhà nho yêu nước, thương dân mà còn góp phần bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch địa phương.