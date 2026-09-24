Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Vui Tết Trung thu - Kết nối yêu thương” tại xã Lộc Bình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các em học sinh tham dự chương trình

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh; hướng dẫn một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Thành viên Ban tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến các em học sinh

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 suất quà cho các em học sinh và 15 suất quà cho các lớp tổ chức trung thu. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là 13 triệu đồng.

Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Khánh Xuân, xã Lộc Bình

Ban tổ chức trao quà cho đại diện các lớp học

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu văn nghệ, giao lưu trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh, trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Các em học sinh rước đèn trung thu

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan UBND tỉnh đối với thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em có một mùa trung thu trọn vẹn, ý nghĩa.