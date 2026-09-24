Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Vui Tết Trung thu - Kết nối yêu thương” tại xã Lộc Bình
Chiều 24/9, Đoàn khối các cơ quan UBND tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học Khánh Xuân, xã Lộc Bình tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Kết nối yêu thương” năm 2026 cho các em học sinh nhà trường.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh; hướng dẫn một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 suất quà cho các em học sinh và 15 suất quà cho các lớp tổ chức trung thu. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là 13 triệu đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu văn nghệ, giao lưu trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh, trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ…
Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan UBND tỉnh đối với thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em có một mùa trung thu trọn vẹn, ý nghĩa.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-chuong-trinh-vui-tet-trung-thu-ket-noi-yeu-thuong-tai-xa-loc-binh-5105293.html