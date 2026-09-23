Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Trung thu yêu thương" tại xã Thất Khê

Phân trường Khảo Bàn hiện có 5 lớp với 73 em học sinh, trong đó 100% học sinh dân tộc Tày, Nùng, phân trường cách trung tâm xã khoảng 5km. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Đại diện Ban thanh niên Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Để hỗ trợ, tạo thêm điều kiện cho các em học sinh đón Tết Trung thu ấm áp, vui tươi hơn, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng 15 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng bánh kẹo, bộ ghế đá cho tập thể phân trường Khảo Bàn.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh có khăn

Đồng thời, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: làm đèn ông sao, vẽ tranh, rước đèn, phá cỗ, múa lân cho các em học sinh tại phân trường. Tổng trị giá các hoạt động tại chương trình trên 30 triệu đồng.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ban tổ chức trao biểu trưng tặng quà cho đại diện phân trường Khảo Bàn

Cán bộ Ban thanh niên Công an tỉnh tham gia vẽ tranh cùng các em học sinh tại chương trình

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng lực lượng công an. Qua đó, góp phần chăm lo, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm tự tin, phấn khởi trong học tập và cuộc sống.