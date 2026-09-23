Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Trung thu yêu thương" tại xã Thất Khê
Chiều 23/9, đoàn thanh niên một số phòng ban Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã, Đoàn Thanh niên xã Thất Khê và Công ty TTK Interlink Việt Nam tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các em học sinh phân trường Khảo Bàn, trường Tiểu học Chi Lăng, xã Thất Khê.
Phân trường Khảo Bàn hiện có 5 lớp với 73 em học sinh, trong đó 100% học sinh dân tộc Tày, Nùng, phân trường cách trung tâm xã khoảng 5km. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Để hỗ trợ, tạo thêm điều kiện cho các em học sinh đón Tết Trung thu ấm áp, vui tươi hơn, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng 15 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng bánh kẹo, bộ ghế đá cho tập thể phân trường Khảo Bàn.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: làm đèn ông sao, vẽ tranh, rước đèn, phá cỗ, múa lân cho các em học sinh tại phân trường. Tổng trị giá các hoạt động tại chương trình trên 30 triệu đồng.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng lực lượng công an. Qua đó, góp phần chăm lo, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm tự tin, phấn khởi trong học tập và cuộc sống.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-chuong-trinh-trung-thu-yeu-thuong-tai-xa-that-khe-5105203.html