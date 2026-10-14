Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Nai phát biểu tại lễ chào cờ. Ảnh: Quang Minh

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài (phường Bình Phước), lễ chào cờ có sự tham dự của anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai; lãnh đạo phường Bình Phước cùng 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn và các xã, phường lân cận.

Anh Phan Thế Công đã thông tin kết quả đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Theo đó, các tổ chức Hội LHTN toàn thành phố đã tổ chức 118 buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thu hút 9.500 lượt hội viên; thực hiện 83 hành trình về nguồn với hơn 20.200 lượt thanh niên tham gia; triển khai 85 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo 928 gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 102 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ hội còn hoàn thành 325 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng; trao quà, học bổng cho 6.240 học sinh khó khăn trị giá hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ 1.704 thanh niên công nhân và người dân yếu thế với kinh phí gần 585 triệu đồng.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực được triển khai như: Nhà 15 tháng 10, đường cờ Tổ quốc, tuyến đường thông minh, thắp sáng đường biên và lũy tre biên giới. Tuổi trẻ thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động trên nền tảng số thu hút hơn 23.500 lượt thanh niên tham gia.

Tại buổi lễ, các đại biểu còn được nghe thuyết minh về Chiến thắng Đồng Xoài, tìm hiểu những chiến công và giá trị lịch sử của di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài.

Viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước, thuyết minh về Chiến thắng Đồng Xoài. Ảnh: Quang Minh

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Chiến thắng Đồng Xoài, phường Bình Phước. Ảnh: Quang Minh

Sau lễ chào cờ, Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức diễu hành tuyên truyền.

Sau lễ chào cờ, Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức diễu hành tuyên truyền với sự tham gia của nhiều lực lượng. Ảnh: Quang Minh

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Phước.

Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách ở khu phố Tân Phú 3. Ảnh Quang Minh