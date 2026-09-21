Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Trong hai ngày 19 và 20-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Nhóm G9 - “Vì nụ cười trẻ thơ” thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đêm Trăng Biên giới - Sáng mãi Biên cương” tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom.

Trao quà cho các em trong mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em tới trường” của Đồn Biên phòng Lệ Thanh. Ảnh: Thanh Bình

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột Mốc quốc giới số 30; trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho các em trong mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Các hoạt động góp phần tạo không khí Trung thu vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi vùng biên; đồng thời giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biên giới cho cán bộ, hội viên, thanh niên và học sinh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Trước đó, tối 18-9, Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp với hệ thống chính trị làng Hnáp, xã Ia Mơ triển khai mô hình “Tủ quần áo từ thiện” với thông điệp “Ai cần thì lấy - Ai có thì cho”. Tại chương trình, 350 bộ quần áo các loại đã được trao tặng cho người dân trên địa bàn.

Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các gia đình còn khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Mô hình cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ với nhân dân.

Cùng với các hoạt động hướng về vùng biên giới, chiều 20-9, tại làng Kon Brung (xã Ayun), Công an xã Ayun phối hợp với Nhóm thiện nguyện Trái tim Nhân ái tổ chức chương trình “Vui Hội Trăng Rằm” năm 2026.

Không khí vui tươi, ấm áp tại chương trình “Vui Tết Trung thu” dành cho các em thiếu nhi làng Kon Brung. Ảnh: Bá An

Chương trình đã trao 377 phần quà Trung thu cho thiếu nhi, trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 50.000 đồng, gồm bánh, kẹo, bánh Trung thu, sữa và đèn Trung thu. Các em còn được tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng Chị Hằng - Chú Cuội, phá cỗ và rước đèn quanh làng.

Lực lượng Công an xã Ayun cũng bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn rước đèn, giúp các em có một đêm Trung thu an toàn, vui tươi.

Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.