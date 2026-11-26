Sôi nổi thi đua, lan tỏa niềm tự hào dầu khí

Trong những ngày tháng 11, không khí hướng về Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam lan tỏa rộng khắp, từ các công trình, nhà máy đến các cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Thông qua những hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động PETROVIETNAM đã thể hiện niềm tự hào về chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của ngành.

BSR ghi dấu ấn trong công tác bảo đảm vận hành an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), dấu ấn nổi bật trong dịp này là việc Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất cán mốc 60 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực, tuân thủ kỷ luật lao động, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn, góp phần chào mừng dấu mốc 65 năm truyền thống của ngành.

Đảng bộ PVEP tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), các hoạt động kỷ niệm được gắn với công tác xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống. Ngày 5/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng bộ PVEP tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng, công nhận đảng viên chính thức và kết nạp đảng viên mới. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Sinh viên PVU và PVCollege hào hứng tranh tài tại cuộc thi “Rung chuông vàng PVU 2026”.

Hòa chung không khí kỷ niệm, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng 2026” với sự tham gia của sinh viên PVU và Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege). Thông qua hệ thống câu hỏi song ngữ về lịch sử hình thành, phát triển của ngành và những giá trị văn hóa của PETROVIETNAM, cuộc thi góp phần bồi đắp kiến thức, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của ngành Dầu khí.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Trên những công trình dầu khí” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, từ ngày 23 đến 27/11, tại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã diễn ra triển lãm ảnh “Trên những công trình dầu khí” và lễ ra mắt tiểu thuyết “Người gọi dầu” cùng 2 cuốn phóng sự, ký sự “Tôi đã thấy và tôi đã viết” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong. Những trang viết và hình ảnh chân thực tại các công trình dầu khí trong và ngoài nước đã khắc họa sinh động bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó và tình yêu nghề của các thế hệ “người đi tìm lửa”.

Tăng cường đoàn kết, gắn kết người lao động

Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng trở thành điểm nhấn trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia.

Các giải thể thao của PVOIL thu hút đông đảo cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống tham gia.

Từ ngày 19 đến 21/11, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Giải pickleball và vòng chung kết Giải bóng đá PVOIL với sự tham gia của hơn 800 vận động viên, cổ động viên đến từ 29 đơn vị trong toàn hệ thống. Riêng giải pickleball thu hút 130 cặp vận động viên tranh tài ở 4 nội dung. Các giải đấu góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết và giàu bản sắc văn hóa PVOIL.

Hội thao PVCFC năm 2026 lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết.

Tại Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Hội thao năm 2026 với chủ đề “Nhân viên khỏe - Doanh nghiệp mạnh” thu hút đông đảo người lao động, thành viên gia đình và các đơn vị trong Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động.

Cán bộ, người lao động PVEP tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao năm 2026 khu vực phía Bắc.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao PVEP năm 2026 khu vực phía Bắc cũng trở thành điểm hẹn giao lưu của cán bộ, người lao động. Qua các hoạt động tranh tài, ngày hội tạo thêm động lực để tập thể người lao động PVEP thi đua hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hội thao PV Drilling lần thứ 24 chào mừng 25 năm thành lập Tổng công ty và 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Hướng tới dấu mốc 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí và 25 năm thành lập Tổng công ty, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Hội thao lần thứ 24, thu hút 539 lượt vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu. Tổng công ty cũng tổ chức vinh danh 200 người lao động tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong hành trình xây dựng và phát triển đơn vị.

Chương trình giao lưu Pickleball PETROVIETNAM 2026 lan tỏa văn hóa “Một đội ngũ - Một mục tiêu”.

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Công đoàn PETROVIETNAM tổ chức chương trình giao lưu Pickleball PETROVIETNAM 2026 với sự tham gia của 132 vận động viên đến từ 19 công đoàn trực thuộc, góp phần lan tỏa tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Tiếp nối truyền thống nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng

Tri ân các thế hệ đi trước là một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Lãnh đạo, cán bộ và người lao động BSR dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ngày 23/11, BSR tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong khuôn viên NMLD Dung Quất, tưởng nhớ những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng đối với sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam.

Bên cạnh chuỗi hoạt động tại các đơn vị thành viên/trực thuộc, PETROVIETNAM đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm hỏi các nguyên lãnh đạo, dâng hương tưởng nhớ các cố lãnh đạo ngành Dầu khí; tổ chức các buổi gặp mặt, tri ân các thế hệ lãnh đạo và cán bộ hưu trí, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nét đẹp văn hóa nghĩa tình của người lao động PETROVIETNAM.

Lãnh đạo PV GAS thăm hỏi gia đình đồng chí Phùng Đình Thực, nguyên Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM.

Cùng với đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty qua các thời kỳ. Tại các đơn vị trực thuộc, các chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí, giao lưu thể thao và chăm lo đời sống người lao động góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa nghĩa tình dầu khí.

PV GAS gắn biển Công trình thanh niên “PV GAS vì một Việt Nam xanh” tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau).

Gắn các hoạt động kỷ niệm với trách nhiệm bảo vệ môi trường, ngày 14/11, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), PV GAS tổ chức Lễ phát động trồng rừng và gắn biển Công trình thanh niên “PV GAS vì một Việt Nam xanh”. Chương trình nằm trong hành trình trồng 30 ha rừng tràm với khoảng 600.000 cây, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ PV GAS trong bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.