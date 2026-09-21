Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết Trung thu 2026

Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản tặng quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Cảnh

Tại chương trình, Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản trao tặng 300 phần quà. Trong đó, 100 phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, tổng trị giá 40 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; 200 phần quà, trị giá 100 ngàn đồng/phần, dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Cảnh

Bên cạnh đó, các trò chơi, đố vui có thưởng cũng được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi cho các em thiếu nhi vùng sâu, khu vực biên giới.

Dịp này, Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản đã trao tặng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai 300 lá cờ Tổ quốc thực hiện mô hình “Đường cờ Tổ quốc, sắc đỏ biên cương”.

Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản trao tặng cờ Tổ quốc thực hiện mô hình “Đường cờ Tổ quốc, sắc đỏ biên cương”. Ảnh: Trần Cảnh

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho trẻ em, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần động viên, chia sẻ khó khăn và mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho các gia đình, trẻ em nhân dịp Tết Trung thu.

Trần Cảnh

*Cũng trong sáng 20-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai phối hợp với xã Hưng Phước, Nhóm Yêu Thương Đồng Nai kết nối Nhóm Dặm Vá Đường (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị đồng hành, tổ chức chương trình tặng quà cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Bù Tam, xã Hưng Phước nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Ngọc Huyền

Ban tổ chức trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Ngọc Huyền

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 420 phần quà, tổng trị giá 83 triệu đồng cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn ấp Bù Tam. Trong đó, 200 phần quà tặng trẻ em, mỗi phần gồm đèn và bánh trung thu, sữa, quần áo; 220 phần quà tặng người dân, gồm gạo và mì tôm. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân cũng nấu 500 suất bún khô xào, phát trực tiếp cho bà con tham gia chương trình.

Bà con nhận suất bún khô xào khi tham gia chương trình. Ảnh: Ngọc Huyền

Người dân nhận quần áo tại gian hàng trong chương trình. Ảnh: Ngọc Huyền

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các hội, đoàn thể, địa phương, các nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đối với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Qua đó mang đến niềm vui, động viên tinh thần, giúp trẻ em có một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời hỗ trợ người dân có thêm điều kiện trong cuộc sống. Hoạt động thiết thực này cũng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng; góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ngọc Huyền

*Tối cùng ngày 20-9, tại Trường TH-THCS Hưng Phước phân hiệu Phước Thiện (xã Hưng Phước), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Thành đoàn Đồng Nai và xã Hưng Phước phối hợp tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; các Phó Bí thư Thành đoàn: Nguyễn Hiếu Trung và Phan Thế Công và hơn 1,5 ngàn thiếu nhi, học sinh trên địa bàn xã.

Phát biểu trong chương trình, ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Phước nhấn mạnh: Tết Trung thu Biên cương đêm hội trăng rằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho thiếu nhi; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân và toàn xã hội trong việc chăm lo cho thiếu nhi.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các mạnh thường quân tặng quà cho thiếu nhi. Ảnh: Nguyệt Hà

Trung thu Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026 được tổ chức tại xã biên giới Hưng Phước còn là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục giúp trẻ em hiểu và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội thi Lồng đèn tuổi thơ cho 13 lớp (1 lồng đèn/lớp); hội thi Sáng tạo lồng đèn giành cho học sinh các trường học từ bậc mầm non; gian hàng Bếp ăn 0 đồng cung cấp 1,5 ngàn suất ăn miễn phí cho các cháu thiếu nhi.

Đại diện Thành đoàn tặng quà và lồng đèn Trung thu cho trẻ em. Ảnh: Nguyệt Hà

Đặc biệt, trong đêm hội có các hoạt động như múa hội long phụng sum vầy, chị Hằng, chú Cuội cùng nhiều trò chơi bổ ích, phù hợp lứa tuổi thiếu nhi.

Dịp này, Đại đức Thích An Thuận, Chủ trì Phật đường Pháp Tuyền Đồng Nai và các mạnh thường quân tặng quà Tết Trung thu. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong chương trình, 2 đồn biên phòng Phước Thiện và Cửa khẩu Hoàng Diệu vận động trao tặng 20 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho 20 học sinh (trong đó 2 em học sinh người Campuchia trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”). Đồng thời, làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ trao tặng 300 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho thiếu nhi và 1,5 ngàn suất ăn miễn phí.

Thành đoàn Đồng Nai còn vận động trao tặng 200 phần quà (200 ngàn đồng/phần) cho thiếu nhi và trẻ em khó khăn xã Hưng Phước cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa khác.