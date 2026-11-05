Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi cả nước, nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo không gian để người dân tham gia, thực hành và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Hơn 400 hoạt động lan tỏa trên cả nước

Thông tin tại họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết, tính đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó, có 282 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng. Nhiều địa phương lựa chọn những loại hình nghệ thuật, di sản và sản phẩm văn hóa đặc trưng để tổ chức trình diễn, trải nghiệm, qua đó đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin về các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Một trong những điểm nhấn trong công tác quảng bá là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Ra mắt ngày 1/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nền tảng có địa chỉ truy cập cmap.vn, cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước.

Thông tin trên bản đồ số sẽ tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau ngày 24/11, giúp người dân, du khách thuận tiện tìm kiếm, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa tại các địa phương.

Cùng với đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Chương trình khuyến khích cộng đồng sáng tạo, chia sẻ những giai điệu gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng văn hóa vùng miền, dân tộc và thế hệ; đồng thời góp phần quảng bá âm nhạc Việt Nam, đặc biệt tới giới trẻ.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại các địa phương

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21 đến 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và Tràng Tiền - Hàng Khay.

Quang cảnh buổi họp báo

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động tại Thủ đô là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL cùng các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Cũng trong ngày 24/11, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra lúc 9h tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát sóng trực tiếp trên VOV1. Hội nghị năm 1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với những người yêu điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 - 24/11; đồng thời, hoạt động chiếu phim lưu động được triển khai tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến tổ chức tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Tại TP Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22 đến 24/11 mang đến nhiều chương trình nghệ thuật như “Tình khúc Huế”, biểu diễn tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế. Các không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc cũng được tổ chức. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Ở khu vực phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22 - 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản với các môn thể thao truyền thống.

Tại tỉnh Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Trong khi đó, Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, các chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa dân tộc, triển lãm mỹ thuật, giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong tháng 11. Lạng Sơn tổ chức trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D mapping trên sông Hàn ngày 23/11, cùng chương trình nghệ thuật vào ngày 24/11. Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể diễn ra từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum, với các hoạt động trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và giới thiệu nghề truyền thống.

Tỉnh Gia Lai chú trọng giới thiệu văn hóa cồng chiêng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11. Tại Khánh Hòa, chương trình nghệ thuật “Thanh âm quê hương” diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm được tổ chức tại Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai. Địa phương cũng dự kiến mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do tỉnh quản lý trong ngày 24/11.

Tại Ninh Bình, triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 27/11 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Cùng với đó là các hoạt động thực hành, trình diễn di sản phi vật thể và giáo dục di sản. Bảo tàng Ninh Bình dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Ở khu vực phía Nam, tỉnh An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Làng Văn hóa

Thành phố Cần Thơ chuẩn bị công diễn chương trình “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24/11, cùng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Tỉnh Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18 đến 24/11, gắn với Lễ hội Ok Om Bok, không gian ẩm thực Nam Bộ, hoạt động đua ghe Ngo và đêm lễ hội tại Ao Bà Om.

Trong khi đó, Cà Mau dự kiến tổ chức các chương trình nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer. Tây Ninh triển khai các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm và thể thao dân tộc; Đắk Lắk chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng...

Ngoài các sự kiện quy mô lớn, nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được tổ chức tại không gian công cộng, thiết chế văn hóa và cơ sở lưu trú du lịch, như Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn, triển lãm tranh cổ động tấm lớn, giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Với hàng trăm hoạt động được triển khai đồng loạt, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị di sản mà còn hướng tới mở rộng cơ hội để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, văn hóa từng bước hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống cộng đồng, trở thành nguồn lực kết nối xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.