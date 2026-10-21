Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ra mắt Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường Hòa Khánh.

Dịp này, phường công bố quyết định thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ gồm 14 thành viên; kết nạp 36 thành viên mới vào CLB “Nữ tham chính”; khen thưởng 18 nữ cán bộ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và tặng 213 phần quà cho cán bộ nữ, tổng trị giá 106,5 triệu đồng. Chương trình còn tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo phường với cán bộ nữ và sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng thực hiện vai trò kép của cán bộ nữ trong giai đoạn mới.

PHƯƠNG KIẾM

+ Ngày 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Đức ra mắt mô hình “Chợ số – Chợ thông minh” tại Chi hội Phụ nữ chợ Hà Tân, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Mô hình hỗ trợ hội viên, tiểu thương ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, sử dụng Zalo, Facebook và các nền tảng số để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng. Đồng thời, vận động các hộ kinh doanh niêm yết giá, bảo đảm chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng môi trường thương mại văn minh, hiện đại.

LÊ VƯƠNG

Chủ tịch UBND xã Thượng Đức Phan Trung Phi tặng hoa ra mắt mô hình.

+ Ngày 20-10, Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên phối hợp với Phân trại tạm giam Điện Bàn (điểm giam giữ Duy Xuyên) tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, trao hơn 150 suất cháo miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên. Hoạt động góp phần động viên người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò của phụ nữ và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Tấn Việt

Những bát cháo ấm được tặng cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên.