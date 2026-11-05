Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tối 4/11, tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 4/11 (1831- 2026) với chủ đề "Lạng Sơn - Bản sắc hội tụ và khát vọng vươn xa".

Chương trình nghệ thuật chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026). (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 130 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, cùng các cộng tác viên, thành viên các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật với màn biểu diễn đặc sắc và các tiết mục hấp dẫn, được kết cấu thành 3 chương: Nguồn cội, sắc màu xứ Lạng; Quê hương, truyền thống hào hùng và Kỷ nguyên mới - Lạng Sơn khát vọng vươn xa.

Các tiết mục được dàn dựng công phu có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, sự phát triển, đổi mới của quê hương xứ Lạng trong chiều dài lịch sử…

Chương trình nghệ thuật chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Đông Kinh) và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Lương Văn Tri). (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Trước đó, sáng cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026) và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026), Đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn do ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Đông Kinh) và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ (phường Lương Văn Tri).

Tại các điểm đến, đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Hoàng Văn Thụ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã báo công những thành tựu nổi bật, kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong 10 tháng đầu năm 2026.