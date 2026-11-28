Khai mạc chương trình. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Ngày 28/11, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo-Giữ gìn cho muôn đời sau”. Tham dự chương trình có lãnh đạo sở, ngành, chính quyền đặc khu, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, hoa hậu, cùng đông đảo người dân, du khách và học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhấn mạnh, Côn Đảo có hệ sinh thái phong phú với những rạn san hô đa dạng, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái đại dương.

Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên gây tẩy trắng san hô. Và áp lực từ rác thải nhựa, hệ sinh thái biển Côn Đảo đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, bảo vệ môi trường biển và phục hồi rạn san hô là nhiệm vụ cấp thiết, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Chương trình nghệ thuật truyền thông điệp bảo vệ môi trường. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Chương trình mở đầu bằng những màn biểu diễn ca múa nhạc, trình diễn thời trang với thông điệp cùng nhau bảo vệ đại dương, truyền tải tình yêu thiên nhiên, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ hệ sinh thái biển.

Đặc biệt, chương trình có sự giao lưu với các hoa hậu H’Hen Niê, Nguyễn Phương Khánh và Nguyễn Thanh Thảo. Thông qua giao lưu với khán giả, trực tiếp đi dọn rác bãi biển, các hoa hậu đã gửi đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, thông điệp hãy bắt đầu bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ như hạn chế nhựa dùng một lần, không xả rác ra biển, không chạm hoặc giẫm đạp lên san hô khi tham quan, du lịch.

Trình diễn thời trang tại chương trình. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Ban tổ chức đã trưng bày triển lãm khoảng 150 tác phẩm ảnh theo 5 chủ đề, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống cư dân vùng biển đảo, đồng thời phản ánh những thách thức mà hệ sinh thái biển đang phải đối mặt.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trao tặng toàn bộ tác phẩm ảnh và các mô hình sinh vật biển trưng bày tại triển lãm cho đặc khu Côn Đảo tiếp nhận, lưu giữ và tiếp tục sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm người dân gồm cán bộ, viên chức, đoàn viên, học sinh ở Côn Đảo cùng các hoa hậu, bộ đội hải quân, cảnh sát biển tham gia nhặt rác, dọn rác ở vịnh Côn Sơn.

Tiếp đó, các đại biểu, lực lượng chức năng và đơn vị đồng hành trực tiếp tham gia hoạt động nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới biển theo quy trình khoa học.

Hoa hậu H’Hen Niê cùng học sinh Côn Đảo tham gia nhặt rác. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Cùng ngày đã diễn ra triển lãm tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế.

Trước đó, chiều 27/11, tọa đàm chuyên đề "Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng". Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo, các tổ chức quốc tế, chuyên gia hải dương học…

Mọi người cùng nhau dọn rác ở vịnh Côn Sơn. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)