Nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

Năm 2026 đánh dấu 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN (1981–2026). Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Ban đã triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN phát biểu khai mạc buổi gặp mặt thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, tinh thần “Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên” đã đồng hành cùng Phật giáo Việt Nam trong hơn 2.000 năm lịch sử. Đây cũng là cơ sở để Phật giáo thích ứng với những biến đổi của thời đại, đồng thời gìn giữ các giá trị cốt lõi được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Từ định hướng đó, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển” sẽ diễn ra chiều 17.10, do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN phối hợp với Viện Dân tộc học và Tôn giáo học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Báo Đại đoàn kết đồng chủ trì.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu nhằm đánh giá thực tiễn phát triển văn hóa Phật giáo trong bối cảnh chuyển đổi số; trao đổi những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo, đồng thời đề xuất định hướng phù hợp với yêu cầu của đời sống đương đại.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển” sẽ diễn ra chiều 17.10, do Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN phối hợp với Viện Dân tộc học và Tôn giáo học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Báo Đại đoàn kết đồng chủ trì

Một trong những nội dung được quan tâm là việc ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, phát huy lợi ích của chuyển đổi số nhưng đồng thời hạn chế nguy cơ sai lệch giáo lý, giản lược các giá trị văn hóa và tâm linh.

Trong khuôn khổ hội thảo còn có diễn đàn “Vai trò của văn hóa Phật giáo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên số”, tập trung trao đổi về vai trò của văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội, những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới và giải pháp tăng cường kết nối cộng đồng, đồng thuận xã hội.

Bên cạnh hoạt động học thuật, chương trình ngày 17.10 có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa: tham quan hồ Tam Chúc, thiền và thưởng lãm trà đạo, chương trình âm nhạc chào mừng, khai mạc triển lãm thư pháp và thiền trà, tọa đàm thư pháp tiếng Việt... góp phần giới thiệu văn hóa Phật giáo qua các hình thức thực hành, thưởng lãm và trải nghiệm.

Các hoạt động góp phần giới thiệu văn hóa Phật giáo qua các hình thức thực hành, thưởng lãm và trải nghiệm

Buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nhạc kịch cải lương về Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, nhằm giới thiệu cuộc đời, đạo hạnh và những đóng góp của ngài đối với Giáo hội và Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó là Lễ hội hoa đăng cầu nguyện “Quốc thái dân an – Thế giới hòa bình”.

Ngày 18.10, chương trình thiền trà, thưởng lãm trà theo nghi thức Phật giáo và hoạt động cung đón chư tôn đức, đại biểu sẽ diễn ra trước Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, dự kiến tổ chức từ 8h30 đến 11h tại chùa Tam Chúc.

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động 45 năm, tổng kết nhiệm kỳ IX và xác định định hướng công tác trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội, đặc biệt trước những yêu cầu mới của chuyển đổi số và quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.