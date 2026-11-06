Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 17/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An (NTV).

Trước đó, lúc 17h cùng ngày, tại khu vực Bến Thủy (sông Lam), Tour trải nghiệm “Dòng Lam ngân Ví” sẽ được ra mắt. Sản phẩm du lịch này kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, mở ra hướng trải nghiệm văn hóa mang dấu ấn địa phương.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là lễ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn, diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Dịp này, bảo tàng cũng khai mạc triển lãm “Đất và Người Nghệ An” và trưng bày chuyên đề “Phật giáo xứ Nghệ qua cổ vật”. Từ ngày 19 đến 23/11, tại đây còn có chương trình nghệ thuật gắn với hành trình chiêm bái Xá Lị Tháp Nhạn, diễn ra từ 20h đến 20h30 mỗi tối.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, không gian văn hóa và ẩm thực xứ Nghệ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh mở cửa từ ngày 17 đến 22/11, phục vụ người dân và du khách từ 8h đến 22h hàng ngày. Các chương trình biểu diễn dân ca Ví, Giặm được tổ chức vào buổi sáng và chiều.

Tuần văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc Nghệ An năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, mang đậm bản sắc mảnh đất xứ Nghệ. Ảnh: Văn hóa Nghệ An

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ ngày 17 đến 22/11, các gian hàng theo chủ đề “Hương rừng”, “Hương biển”, “Hương đồng”, “Bếp xứ Nghệ”, “Nét Nghệ” cùng các không gian trải nghiệm ẩm thực, văn hóa công nhân và chuyển đổi số sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Hội chợ xanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Nghệ An năm 2026 cũng diễn ra từ ngày 17 đến 24/11 tại đường Hồ Tùng Mậu, góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tối 18/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình trình diễn áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số và nhảy dân vũ; biểu dương các điển hình “Dân vận khéo”, “Người làm công tác Mặt trận tiêu biểu”. Cũng dịp này, câu lạc bộ “Nông dân tỷ phú” và câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông” cũng chính thức ra mắt.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, ngày 15/11 sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi trẻ tại Cung Lễ hội, phường Trường Vinh; ngày 17/11 tuyên dương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu tại Nhà khách Nghệ An. Ngày hội “Thanh niên DTTS” dự kiến diễn ra tối 22/11 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2.

Những hoạt động này tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá hình ảnh Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch; qua đó góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ bế mạc ngày 24/11 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Với chuỗi hoạt động trải rộng từ bảo tồn di sản, biểu diễn nghệ thuật đến du lịch trải nghiệm và quảng bá sản phẩm địa phương, sự kiện kỳ vọng góp phần kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với đời sống hiện đại, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch và kinh tế địa phương.