Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân

Triển lãm tranh, ảnh tấm lớn về con đường huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai thực hiện, trưng bày tại phường Bình Phước.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tổ chức triển lãm tranh, ảnh chuyên đề Con đường huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cơ sở 2 (phường Bình Phước).

Triển lãm trưng bày gần 200 tác phẩm tranh, ảnh tấm lớn, tái hiện sinh động tầm vóc lịch sử của tuyến vận tải chiến lược trên biển; đồng thời tri ân những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ tàu không số trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu đến hết ngày 1-11.

Cũng trong ngày 1-11, Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nhà sử học nhỏ tuổi đợt 3-2026 tại Trường tiểu học Nguyễn Du (phường Trấn Biên). Buổi lễ có sự tham gia của 21 thí sinh đến từ các trường tiểu học, THCS am hiểu sâu sắc về lịch sử quê hương, đất nước sẽ được trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Không khí giải trí cuối tuần tại các xã, phường cũng sôi động không kém. Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), tại phường Long Hưng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc, ảo thuật phục vụ đông đảo người dân và thiếu nhi. Chương trình mang đến nhiều tiết mục ấn tượng, vui nhộn như: ảo thuật biến hóa, người bay, xiếc khỉ, xiếc trăn và tương tác chú hề bong bóng.

Sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động giáo dục truyền thống và chương trình nghệ thuật giải trí cuối tuần không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho nhiều lứa tuổi mà còn góp phần đưa văn hóa nghệ thuật ngày càng đi sâu vào đời sống cộng đồng.