Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức trong 'Lễ hội Trung thu 2026'

Không gian Tết Trung thu dành cho thiếu nhi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ hội diễn ra với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, thể thao và trải nghiệm sáng tạo, mang đến không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc và những trải nghiệm ý nghĩa cho thiếu nhi.

Với chủ đề nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu, không gian lễ hội bố trí tiểu cảnh, mâm cỗ trông trăng và những đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy… Những hình ảnh thân thuộc của Tết Trung thu góp phần tạo nên không khí lễ hội gần gũi, giàu bản sắc dân tộc, giúp các thế hệ thiếu nhi hiểu hơn về những giá trị văn hóa được gìn giữ và trao truyền.

Các em nhỏ cùng nghệ nhân làm sản phẩm thủ công truyền thống. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức trưng bày không gian Tết Trung thu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa, các sản phẩm thủ công và triển lãm tranh thiếu nhi với 2 chủ đề “Dưới ánh trăng xanh” và “Ước mơ xanh”.

“Dưới ánh trăng xanh” trưng bày tác phẩm từ “Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi thành phố mở rộng 2026” do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện; “Ước mơ xanh” giới thiệu những bức tranh thể hiện nét vẽ hồn nhiên, trong sáng và ước mơ về một thế giới chan hòa tình yêu thương, nơi trẻ em được học tập, vui chơi, do Trung tâm Mỹ thuật Teen Art thực hiện.

Điểm nhấn của Lễ hội Trung thu năm nay là các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thực hành sáng tạo. Thiếu nhi sẽ tham gia làm đồ chơi trung thu truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; làm bánh trung thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh đó, các em được tham gia trò chơi dân gian, hoạt động vận động, trò chơi học tập, cờ vua và Rubik... rèn luyện sự khéo léo, tư duy, tính kiên trì và tinh thần giao lưu, đoàn kết.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và trải nghiệm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón trăng mang đến không khí Tết Trung thu rộn ràng. Chương trình nghệ thuật “Trung thu cho em” và hoạt động phá cỗ trông trăng tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng, góp phần bồi đắp tình cảm yêu thương, sẻ chia và những ký ức đẹp về Tết Trung thu.

Diễu hành đường phố-Vui tết Trung thu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các hoạt động chính của “Lễ hội Trung thu 2026” Tối 23/9, lúc 19 giờ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Trăng à - trăng ơi”. Sáng 24/9, lúc 8 giờ 30 phút diễn ra chương trình giao lưu cùng các nghệ sĩ với chủ đề “Trung thu cho em”. Từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vui đón trăng rằm” và hoạt động biểu dương học sinh có thành tích trong học tập. Từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ, “Lễ hội Trăng rằm” với các hoạt động diễu hành, rước đèn và chương trình nghệ thuật. Các hoạt động hướng dẫn làm đồ chơi trung thu truyền thống, bánh trung thu, mây tre đan, tò he, gốm, bưu thiếp… diễn ra trong các khung giờ: 8 giờ 30 phút đến 11 giờ; 14 giờ 30 phút đến 17 giờ và 19 giờ đến 21 giờ.