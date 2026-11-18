Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Từ đất lành đến những miền trái ngọt” gồm 9 tiết mục ca - múa - nhạc tổng hợp, kết hợp dân ca quan họ và các loại hình nghệ thuật khác. Nội dung được xây dựng theo hành trình từ tình yêu quê hương, sức lao động của người trồng cây đến niềm vui mùa quả và khát vọng đưa sản vật Bắc Ninh đến những thị trường mới.

Dự kiến lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026 sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn địa phương như “Mùa trái cây Lục Ngạn”, “Những cô gái trên quê hương quan họ”, “Bắc Ninh - Đi giữa trời rực rỡ”... Trong hai tối 5 và 6/12, các chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân, du khách được tổ chức từ 19 giờ 30 phút mang chủ đề “Hương đất tình người” và “Ngọt lành quê hương vươn xa”.

Nhiều tiết mục có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và con người Bắc Ninh như: “Dâng Đảng ta câu ca quan họ”, “Bắc Ninh - Kinh Bắc”, “Hát then - Khúc hát gửi người thương”, “Gửi về quan họ”, thành phố miền quan họ”… Chương trình nghệ thuật bế mạc diễn ra tối 7/12, với chủ đề “Hương mùa còn mãi” gồm các tiết mục “Thênh thang đường mới - Việt Nam khát vọng hùng cường”, “Mùa vải thiều”, “Mơ duyên (Giã bạn)”.

Các chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giao lưu trực tiếp với khán giả. Cùng với các tiết mục quan họ, hát then - đàn tính, tại đây còn trình diễn nghệ thuật múa rối nước Đồng Ngư góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị nghệ thuật truyền thống Kinh Bắc.