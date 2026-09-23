Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bổ ích tại Lễ hội Trung thu

Từ chỗ chủ yếu quan sát hiện vật qua tủ kính và bảng giới thiệu, công chúng ngày nay đang được tiếp cận bảo tàng bằng nhiều phương thức trực quan và tương tác hơn. Sự kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện, thiết kế không gian, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh cùng các công nghệ mới đang tạo ra những cách thức trưng bày khác biệt, giúp bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn trở thành không gian trải nghiệm.