Nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm các dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2026; Kế hoạch số 27-KH/TW ngày 17.9.2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Campuchia.

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật sẽ diễn ra nhân kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Ảnh: NGUYỄN LINH

Từ đó, tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, giao lưu nhân dân góp phần kỷ niệm các dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2027; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Theo kế hoạch, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào năm 2027 bao gồm: Trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam – Lào; Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào; Tuần phim Việt Nam tại Lào; Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào; Triển lãm ảnh và trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, kết hợp trình chiếu sản phẩm báo chí đa phương tiện giới thiệu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; Khóa đào tạo nghiệp vụ xuất bản, in và phát hành cho cán bộ Lào.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động với chủ đề “Văn hóa - nhịp cầu gìn giữ truyền thống, kết nối tương lai” chào mừng “Năm Đoàn kết, Hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027"; Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2027; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV năm 2027 tại Đà Nẵng; Triển lãm văn hóa nghệ thuật của Lào tại Việt Nam; Triển lãm sách Việt Nam - Lào tại Hà Nội; Thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào.

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia bao gồm: Trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam – Campuchia; tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia; Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Campuchia; Tuần phim Việt Nam tại Campuchia; Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam; Triển lãm văn hóa nghệ thuật Campuchia tại Việt Nam; Triển lãm sách Việt Nam - Campuchia tại Việt Nam.

Chương trình Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia là một trong những điểm nhấn trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai nước. Ảnh: ĐÌNH TOÁN

Bộ VHTTDL cũng sẽ tổ chức Chương trình tọa đàm kết hợp talkshow với sự tham gia của các nhà báo hai nước và phóng viên từng tác nghiệp tại Campuchia, kết hợp giao lưu với sinh viên báo chí; Thi thiết kế logo kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Bộ VHTTDL sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia thông qua việc phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm trọng thể giữa Việt Nam - Campuchia - Lào và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 2; Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 4 tổ chức tại Lào.

Thông qua các hoạt động được tổ chức sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị chuyên môn, nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam với các đối tác Lào và Campuchia. Đồng thời, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.