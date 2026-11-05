Nhiều hoạt động văn hóa hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Lan tỏa không gian văn hóa từ Thủ đô đến các địa phương

Theo thông tin tại họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 5.11, sẽ có chuỗi hoạt động đặc sắc diễn ra trên cả nước nhân dịp này.

Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức ngày 24.11.1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm sự kiện sẽ diễn ra lúc 9h ngày 24.11.2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Một trong những hoạt động được đông đảo công chúng quan tâm là Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 18-24.11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 21.11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24.11.

Bên cạnh đó, hoạt động chiếu phim lưu động sẽ đưa các tác phẩm điện ảnh đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Theo thông tin cập nhật trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, Hà Nội là một trong những địa phương tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn. Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ 7h30-9h30 ngày 21.11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21-24.11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức quanh hồ Hoàn Kiếm, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Đặc biệt, tối 24.11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h, do TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan.

Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Tại TP. Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22-24.11 mang đến nhiều chương trình nghệ thuật và trải nghiệm di sản như “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế; trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cũng dự kiến khai mạc ngày 22.11.

Các hoạt động trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể và giáo dục di sản diễn ra tại nhiều địa phương

Ở khu vực phía Bắc, Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22-23.11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản với các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16-18.11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23.11.

Trong khi đó, Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15.11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20.11.

Tại Cao Bằng, nhiều chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa các dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong tháng 11. Lạng Sơn tổ chức trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23.11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24.11. TP Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23.11, cùng chương trình nghệ thuật vào ngày 24.11.

Tôn vinh di sản, phát huy bản sắc văn hóa vùng miền

Tại Ninh Bình, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến mở cửa từ ngày 21-27.11 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Cùng thời gian này là các hoạt động trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể và giáo dục di sản.

Ngày 21.11, Bảo tàng Ninh Bình dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật.

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18.11; tổ chức Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 20-23.11 tại phường Kon Tum, với các hoạt động trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và giới thiệu nghề truyền thống.

Các hoạt động trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể và giáo dục di sản diễn ra tại nhiều địa phương

Tại Gia Lai, chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng cùng các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku từ ngày 20-30.11 sẽ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên. Chương trình nghệ thuật truyền thống cũng dự kiến diễn ra ngày 24.11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Ở Khánh Hòa, chương trình “Thanh âm quê hương” sẽ diễn ra tối 22.11 tại Quảng trường 16 tháng 4. Ngày 24.11, địa phương dự kiến tổ chức trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa tại sân khấu Tháp Trầm Hương; đồng thời tổ chức trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý.

Tại khu vực phía Nam, An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21-25.11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23.11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Cần Thơ dự kiến công diễn chương trình “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24.11, cùng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước.

Tại Vĩnh Long, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra từ ngày 18-24.11, gắn với Lễ hội Ok Om Bok, có không gian ẩm thực Nam Bộ quy mô 50 gian hàng, hoạt động đua ghe Ngo ngày 21-22.11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24.11.

Chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được kỳ vọng tạo nên không gian hưởng thụ và thực hành văn hóa rộng khắp trên cả nước

Tây Ninh dự kiến tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20.11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm và thể thao dân tộc. Đắk Lắk đang hoàn thiện kế hoạch Tuần Văn hóa, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại xã, phường, chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Bên cạnh các chương trình quy mô lớn, nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng cũng được tổ chức trong tháng 11 như Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng, triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và các hoạt động trải nghiệm tại thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.

Với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được kỳ vọng tạo nên không gian hưởng thụ và thực hành văn hóa rộng khắp trên cả nước.

Qua đó, những giá trị di sản, bản sắc văn hóa vùng miền không chỉ được tôn vinh mà còn có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại, góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản dân tộc.