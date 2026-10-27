Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông vừa ký Quyết định số 2771/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Đề án kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Theo kế hoạch, năm 2027, Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin và giao lưu nhân dân nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ba nước.

Năm 2027, Bộ VHTT&DL tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hướng tới dấu mốc quan hệ Việt Nam - Lào, Campuchia. Ảnh: Nguyễn Linh

Đối với quan hệ Việt Nam - Lào, các hoạt động dự kiến gồm trao đổi đoàn, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm; Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần phim Việt Nam tại Lào; triển lãm văn hóa, nghệ thuật, ảnh và trưng bày các ấn phẩm báo chí giới thiệu quan hệ hữu nghị hai nước. Bộ VHTT&DL cũng tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ xuất bản, in và phát hành cho cán bộ Lào.

Tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng “Năm Đoàn kết, Hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027” sẽ được triển khai với chủ đề “Văn hóa - nhịp cầu gìn giữ truyền thống, kết nối tương lai”. Chương trình gồm Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, triển lãm văn hóa, nghệ thuật Lào, triển lãm sách Việt Nam - Lào tại Hà Nội và Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV năm 2027 tại Đà Nẵng. Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào cũng sẽ được tổ chức.

Với Campuchia, các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tập trung vào trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, các triển lãm văn hóa, nghệ thuật và triển lãm sách giữa hai nước. Tuần phim Việt Nam tại Campuchia cũng nằm trong chương trình kỷ niệm.

Đáng chú ý, Bộ VHTT&DL dự kiến tổ chức tọa đàm kết hợp talkshow với sự tham gia của các nhà báo hai nước và những phóng viên từng tác nghiệp tại Campuchia, đồng thời giao lưu với sinh viên báo chí. Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia cũng sẽ được triển khai.

Bên cạnh các hoạt động song phương, Bộ VHTT&DL phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ II và Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ba nước lần thứ IV tại Lào.

Thông qua chuỗi hoạt động, kế hoạch hướng tới tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan quản lý, nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu và tổ chức văn hóa, nghệ thuật của ba nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia.