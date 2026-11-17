Đôi rồng thời Lý và những tranh luận về tạo hình

Những ngày qua, hình ảnh đôi rồng khổng lồ màu xanh xuất hiện trên sân khấu chính tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ bởi kích thước lớn, tạo hình đôi rồng còn tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Đôi rồng bên Hồ Gươm đang hoàn thiện

Diện mạo đôi rồng bên Hồ Gươm sau khi hoàn thiện

Một số ý kiến cho rằng hình dáng này giống bạch tuộc hoặc cá sấu hơn là rồng, đặt vấn đề về tính thẩm mỹ cũng như sự phù hợp của thiết kế với không gian văn hóa đặc biệt của Hồ Gươm.

Trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí công bố thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, đạo diễn Hoàng Công Cường, người phụ trách dàn dựng Lễ khai mạc, cho biết đôi rồng được thiết kế dựa trên hình tượng rồng thời Lý, gắn với lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo đạo diễn, ê-kíp đã nghiên cứu các tư liệu lịch sử, lấy mẫu rồng thời Lý làm căn cứ để xây dựng tạo hình. Từ họa tiết, bố cục đến hình dáng đầu và miệng rồng đều được tính toán nhằm bảo đảm những đặc trưng của hình tượng rồng trong mỹ thuật thời kỳ này.

"Không có chuyện đôi rồng giống bạch tuộc hay cá sấu như một số bình luận. Tạo hình này có cơ sở văn hóa, lịch sử rõ ràng và có thể được các chuyên gia lịch sử phân tích, đối chiếu", ông Hoàng Công Cường nói.

Lý giải thêm về ý tưởng thiết kế, đạo diễn cho biết hình tượng rồng thời Lý được lựa chọn nhằm gợi nhắc dấu mốc vua Lý Công Uẩn dời đô, đặt tên Thăng Long, mở ra một giai đoạn phát triển mới của kinh đô. Hình ảnh đôi rồng chầu nguyệt được xây dựng với ý tưởng hội tụ tinh hoa văn hóa, tạo sự kết nối về mặt hình ảnh với không gian hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa và tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Công Cường, cần nhìn nhận đôi rồng trong tổng thể thiết kế sân khấu và yêu cầu dàn dựng chương trình, thay vì tách riêng hình ảnh này để đánh giá. Việc bố trí các lớp cảnh trí phía sau sân khấu, trong đó có đôi rồng, phải đáp ứng yêu cầu tổ chức biểu diễn, tạo không gian cho diễn viên di chuyển, thay đổi đội hình, đồng thời bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ tại họp báo

Đạo diễn cũng nhấn mạnh, đôi rồng là một phần của thiết kế sân khấu phục vụ sự kiện, không phải công trình kiến trúc hay biểu tượng được xây dựng lâu dài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau khi chương trình kết thúc, toàn bộ sân khấu, bao gồm đôi rồng, sẽ được tháo dỡ.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho rằng những tranh luận về đôi rồng trên mạng xã hội thời gian qua một phần xuất phát từ việc công chúng chưa có đầy đủ thông tin về sự kiện, ý tưởng thiết kế và ý nghĩa văn hóa của hình tượng này.

Lãnh đạo Sở đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về chương trình, giúp người dân hiểu rõ hơn ý tưởng dàn dựng cũng như tính chất của các hạng mục cảnh trí nghệ thuật được bố trí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại trung tâm Thủ đô

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24.11, với các hoạt động trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 21.11, chương trình mở đầu bằng lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ tại khu vực tượng đài. Từ 7h30 đến 9h30 cùng ngày, Lễ khai mạc được tổ chức với đại cảnh "Trống hội Thăng Long", diễu hành di sản và các chương trình trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đạo diễn Hoàng Công Cường tại họp báo

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ tại các sân khấu phụ và nhà hát trong khu vực trung tâm.

Các triển lãm, trưng bày và hoạt động trải nghiệm về di sản, thủ công truyền thống, cổ phục và công nghệ số được tổ chức tại nhiều địa điểm như Quảng trường phía Đông, 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng, 2 Lê Thái Tổ và 47 Hàng Dầu.

Đáng chú ý, tối 22.11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, gần Tháp Rùa, dự kiến diễn ra hai suất trình diễn ánh sáng nghệ thuật vào lúc 20h và 21h, mỗi suất kéo dài 30 phút. Không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm văn hóa, quà lưu niệm và sản phẩm làng nghề cũng được bố trí tại các tuyến phố lân cận và lối vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Quang cảnh họp báo

Trong hai ngày 23 và 24.11, các xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức hoạt động hưởng ứng với nhiều nội dung như biểu diễn văn nghệ, thể thao, giới thiệu di sản, làng nghề và trò chơi dân gian tại các thiết chế văn hóa, di tích, không gian công cộng.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa. Sự kiện có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ, cộng đồng dân cư, trường học và doanh nghiệp, hướng tới kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.