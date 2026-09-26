Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10/2026 với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong không gian của Khu di sản thế giới Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh năm 2025, tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của hệ thống di sản gắn với lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và Phật giáo Trúc Lâm.

Đây cũng là dịp để quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của di sản đến đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động khai hội, Ban Tổ chức dự kiến công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Việc xây dựng và công bố bộ nhận diện thương hiệu góp phần tạo dấu ấn thống nhất cho quần thể di sản, nâng cao hiệu quả quảng bá, truyền thông và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới./.