Chương trình nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa giá trị di sản văn hóa Champa, đồng thời tạo không gian giao lưu, sáng tạo giàu tính tương tác cho công chúng, học sinh, sinh viên và du khách.

Mở đầu chương trình là triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”, diễn ra từ nay đến hết ngày 28.11. Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức, triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm ghi lại những góc nhìn đa dạng về đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác phẩm góp phần khắc họa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, phong tục, đời sống cộng đồng, qua đó tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển lãm được trưng bày tại khu vực sân vườn và hành lang Phòng Trà Kiệu của Bảo tàng.

Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng” giới thiệu 70 tác phẩm ảnh ghi lại những góc nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh về đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn Đà Nẵng

Tiếp nối chuỗi hoạt động, vào ngày 21.11, từ 15h đến 16h, Bảo tàng tổ chức chương trình biểu diễn và giao lưu âm nhạc với nhạc cụ Handpan cùng Cộng đồng Handpan tại TP. Đà Nẵng.

Không chỉ thưởng thức những tiết mục biểu diễn, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu, tương tác và trực tiếp trải nghiệm loại nhạc cụ độc đáo này trong không gian bảo tàng.

Ngày 22.11, chương trình tour chuyên đề “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa” sẽ được tổ chức phối hợp với Câu lạc bộ Urban Sketchers và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, dành cho 30 sinh viên.

Tham gia chương trình, sinh viên được tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc Champa, nhận diện hiện vật thông qua các chi tiết hoa văn và hình ảnh đặc trưng trên thẻ hình. Từ những kiến thức được giới thiệu, người tham gia thực hành ký họa, thể hiện góc nhìn và cảm nhận riêng về di sản thông qua các tác phẩm hội họa.

Từ ngày 22 - 30.11, hoạt động ký họa tự do tiếp tục được mở rộng dành cho khách tham quan yêu thích hội họa. Các tác phẩm ký họa của sinh viên cũng được trưng bày tại không gian bảo tàng, góp phần mang đến cách tiếp cận di sản gần gũi, sinh động hơn.

Trong hai ngày 23 và 24.11, công chúng còn có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó. Chương trình giới thiệu kỹ thuật in tranh khắc gỗ truyền thống kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật Champa, dự kiến phục vụ khoảng 300 suất trải nghiệm mỗi ngày.

Thông qua việc kết hợp triển lãm, âm nhạc, ký họa và thực hành nghệ thuật truyền thống, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng kỳ vọng đa dạng hóa các hình thức giáo dục di sản, khuyến khích công chúng chủ động khám phá và sáng tạo.

Đây cũng là dịp để đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời góp phần xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa hấp dẫn, gắn kết hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản với phát triển du lịch tại TP. Đà Nẵng.