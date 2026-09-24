Nhiều hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Điểm nhấn của Tuần lễ năm nay là thúc đẩy người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm, phù hợp từng nhóm đối tượng; góp phần triển khai chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Thành phố khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân lựa chọn ít nhất một kỹ năng số thiết thực để học tập, thực hành và ứng dụng.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Hà Nội cũng khuyến khích triển khai nhiều mô hình mới như “Bản đồ cơ hội học tập”, “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo” và các hoạt động trải nghiệm về an toàn trên môi trường số.

Tổ chức hiệu quả Chương trình vì người nghèo và an sinh xã hội

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội, Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra ngày 14/10, tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10 đến 18/11.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội yêu cầu MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức vận động; chú trọng sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nguồn lực huy động cần được chuyển thành những hỗ trợ cụ thể, thiết thực về nhà ở, sinh kế, học nghề, việc làm, học tập, khám, chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu; sử dụng nguồn lực hiệu quả để chăm lo cuộc sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Sẵn sàng cho kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội tranh tài. Đây là lần đầu Hà Nội đăng cai một kỳ Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn như IOAA, vì vậy công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, theo từng nhóm nhiệm vụ.

Đến thời điểm này, Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, hậu cần... Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, Ban tổ chức chuẩn bị các phương án về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó các tình huống đột xuất.