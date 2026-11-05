Nhiều hoạt động trong Tuần lễ du lịch xã Bù Gia Mập

Trong thời gian từ ngày 18 đến 24-11, xã Bù Gia Mập tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo đó, địa phương tổ chức gian hàng sản phẩm quảng bá văn hóa địa phương như: dệt thổ cẩm, đan lát; giã gạo chày tay, cồng chiêng; gian hàng trải nghiệm về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và sản phẩm du lịch OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao của Vườn quốc gia Bù Gia Mập và các công ty lữ hành; tổ chức biểu diễn văn hóa, văn nghệ; gian hàng trưng bày văn hóa sách - hội trại sáng tác văn học, nghệ thuật thiếu nhi.

Đặc biệt, xã Bù Gia Mập tổ chức giải chạy bộ địa hình với chủ đề Mỗi bước chạy - Một trải nghiệm xanh. Giải chạy bộ địa hình nhận đăng ký từ ngày 1 đến 10-11, tổ chức chạy vào ngày 21-11. Các vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết và Tuần lễ Du lịch xã Bù Gia Mập năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa địa phương; giới thiệu những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng, văn hóa truyền thống, đời sống cộng đồng các dân tộc và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến nhân dân, du khách trong và ngoài địa bàn. Xây dựng hình ảnh Bù Gia Mập trở thành điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thiên nhiên và đời sống văn hóa; tạo sự kết nối giữa các điểm đến, hộ dân, tổ hợp tác, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.