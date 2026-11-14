Nhiều hoạt động trong Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12-12

Toàn cảnh lễ công bố. Ảnh: Phương Thảo

Ngày 14-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12-12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026), chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”. Chương trình phối hợp với sở công thương các địa phương, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), TikTok Shop Việt Nam, Shopee Việt Nam.

Năm 2026, thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam ước đạt 37,2-37,8 tỷ USD, tăng 20-22% so với năm 2025, thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu khu vực. Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định ngày 12-12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thương mại điện tử, đồng thời khẳng định vai trò của lĩnh vực này với nền kinh tế và sinh kế người dân, doanh nghiệp.

Online Friday vừa kích cầu tiêu dùng cuối năm, vừa kết nối nguồn lực cho thương mại điện tử. Tuy nhiên, thị trường thương mại điện tử vẫn có khoảng cách về khả năng tiếp cận giữa các địa phương, giữa doanh nghiệp quy mô lớn và nhỏ, giữa thế hệ người tiêu dùng và năng lực ứng dụng công nghệ.

Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt: “Thương mại điện tử không khoảng cách”, hướng tới thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững của thương mại điện tử thông qua 5 trụ cột.

Ba trụ cột đầu là “Không khoảng cách vùng miền”, đưa cơ hội tiếp cận và kinh doanh trên môi trường số đến mọi địa phương trên cả nước; “Không khoảng cách quy mô”, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công cụ, khách hàng; “Không khoảng cách thế hệ”, xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, an toàn với mọi lứa tuổi.

Hai trụ cột “Không khoảng cách kỹ năng” và “Không khoảng cách pháp lý” tập trung phổ cập kiến thức, năng lực số và kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; tuân thủ quy định về thương mại điện tử, xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia năm nay nhằm thúc đẩy mua sắm trực tuyến hàng Việt. Ảnh: Minh Trang

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16-12 thúc đẩy mua sắm trực tuyến, tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP.

Trong hai ngày 10 và 11-12, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra sự kiện trải nghiệm và không gian số gồm 5 khu: gian hàng tiêu chuẩn; sân khấu hội thảo chuyên đề; khu E-commerce Clinic tư vấn thương mại điện tử; khu livestream; khu trải nghiệm ưu đãi O2O (Online-to-Offline).

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến tổ chức lúc 9h ngày 11-12 tại Bảo tàng Hà Nội. Ngày 12-12-2026 là Ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên theo quy định mới này, đồng thời là cao điểm mua sắm trực tuyến toàn quốc.

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử nhấn mạnh ngày 12-12 đầu tiên đặt nền móng cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo. Các doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, đơn vị giải pháp, nhà bán hàng có thể đăng ký gian hàng miễn phí vị trí, hội thảo, tư vấn E-commerce Clinic, livestream và ưu đãi O2O qua cổng thông tin onlinefriday.vn trước ngày 30-11.