Nhiều hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ thông tin với phóng viên về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thùy Chi

Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, chuỗi sự kiện quy mô lớn lần này là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời khẳng định vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Tổ chức Hội đã khẳng định vị thế là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên yêu nước, đoàn kết mọi tầng lớp trẻ trong và ngoài nước phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức Hội phủ rộng tại 34 tỉnh, thành phố, cùng 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được triển khai xuyên suốt theo hai nội dung trọng tâm: Chăm lo, đồng hành với cán bộ, hội viên, thanh niên và phát huy sức trẻ đối với cộng đồng. Thông qua các chương trình an sinh, hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, văn hóa, thể thao, Hội tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên cống hiến, sáng tạo và khẳng định trách nhiệm xã hội.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện diễn ra vào sáng 10/10/2026, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức Lễ chào cờ, Chặng 7 và Lễ tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình dự kiến thu hút 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đại diện cho các tỉnh, thành phố tham gia.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thùy Chi

Cùng ngày, đoàn viên, thanh niên sẽ ra quân hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm. Gắn với kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, đóng góp các phần việc cụ thể xây dựng Hà Nội văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chiều 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Được thiết kế theo mạch cảm xúc “Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, chương trình sẽ tuyên dương 15 thanh niên tiêu biểu xuất sắc trên toàn quốc.

Xuyên suốt hai ngày 10 và 11/10 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mở cửa đón nhân dân và thanh niên tham quan. Triển lãm không chỉ khắc họa chặng đường hình thành, phát triển của Hội qua các thời kỳ mà còn giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm thủ công, văn hóa đặc trưng các vùng miền, cùng các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống.

Đặc biệt, Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - sự kiện trọng tâm nhất sẽ diễn ra trang trọng vào tối 11/10/2026, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu và thanh niên.

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Khép lại chuỗi sự kiện là đại nhạc hội thanh niên 2026 bùng nổ, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi được giới trẻ yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim cùng Hợp xướng StarLab.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến trong thanh niên mà còn góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, phát huy sức mạnh tuổi trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.