Nhiều hoạt động tri ân hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7)

Cụ thể, từ năm 2026 nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố; sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn thành phố; hoàn thành 100% việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Cùng với đó là nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang, quản lý công trình ghi công liệt sĩ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

Trong năm 2026, thành phố tổ chức phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa; sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng các trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công. Trong năm này, thành phố triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn, sàng lọc bệnh mạn tính cho người có công với cách mạng và các hoạt động khác có liên quan trong công tác chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng.

Năm 2027 thành phố tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố. Đồng thời tổ chức thăm, tặng quà các địa phương kết nghĩa và các hoạt động khác; dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Trị.