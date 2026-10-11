Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội 'Khát vọng chuyển đổi số' ở phường Bàn Thạch

Lãnh đạo phường Bàn Thạch tặng hoa cho các đơn vị trường học, khối phố tham gia ngày hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch Trương Ngọc Hải cho biết, ngày hội diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Quảng trường 24/3, với nhiều hoạt động trải nghiệm về chính quyền số, y tế số, giáo dục số, kinh tế số…

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND phường ra mắt các mô hình “Bản đồ số nông nghiệp phường Bàn Thạch”, “Bản đồ số 15 nhà văn hóa” và "Chi hội Nông dân số", góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối thông tin, hỗ trợ sản xuất và phát triển cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: “Rung chuông vàng” tìm hiểu về chuyển đổi số; clip tuyên truyền về chuyển đổi số; vẽ tranh “Thư viện số tương lai trong mắt em”; chạy hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; ra mắt các mô hình, cuộc thi về chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.

Tiết mục văn nghệ giới thiệu các mô hình giáo dục số của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: HỒ QUÂN

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, phường Bàn Thạch hướng đến hỗ trợ người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm, thực hành các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Ngay sau lễ khai mạc, phường tổ chức hội diễn văn nghệ tuyên truyền về chuyển đổi số với sự tham gia của các tổ dân phố và trường học trên địa bàn. Các tiết mục biểu diễn lồng ghép thông điệp chuyển đổi số, góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến từng gia đình, tổ dân phố và cộng đồng.