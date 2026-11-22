Bấm nút khai mạc Không gian trưng bày Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng.

Tham dự lễ khai mạc có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Không gian được tổ chức với nhiều chủ đề, giới thiệu các giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và di sản thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Nổi bật là triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”, không gian áo dài Huế, sách, báo, tư liệu văn hóa; các khu vực trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP và sản phẩm sáng tạo.

Trình diễn viết chữ thư pháp nghệ thuật tại sự kiện.

Người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, liễn làng Chuồn, mây tre đan, các loại bánh truyền thống; tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, ca Huế, nhạc cụ truyền thống và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Không gian ẩm thực cũng giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương.

Chương trình có sự tham gia của 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội. Bên cạnh giới thiệu các giá trị văn hóa, các địa phương còn mang đến những câu chuyện về lịch sử, con người, di sản, làng nghề, món ăn và phong tục đặc trưng. Các sản phẩm sáng tạo, mô hình thí điểm về chuyển đổi số cộng đồng, giảm rác thải nhựa và phát huy nghề truyền thống cũng được giới thiệu đến công chúng.

Du khách hào hứng trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Nhân cho biết, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Huế diễn ra từ ngày 5 đến 24/11, với nhiều nội dung phong phú, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Theo ông Lê Minh Nhân, Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng là điểm nhấn của chuỗi hoạt động, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Thành phố mong muốn mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản trong đời sống đương đại.

Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng diễn ra đến hết ngày 24/11. Thông qua các hoạt động, thành phố hướng đến đưa văn hóa hiện diện sinh động hơn trong đời sống, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản, đồng thời gắn các giá trị văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.