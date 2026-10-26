Nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026

Lễ hội là dịp bà con dân tộc Tày cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời dâng lên đất trời, tổ tiên những hạt cốm dẻo thơm, kết tinh từ hương đất, sắc trời và văn hóa truyền thống nơi đây.

Sân đình làng Già Hạ, thôn Già Hạ, nơi sẽ diễn ra Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026

Ngày 31/10, lễ hội mở đầu với giải chạy “Mùa Cốm xanh” trên cánh đồng đình làng Già Hạ, thu hút cán bộ, lực lượng vũ trang, Nhân dân trong xã và các địa phương lân cận tham gia.

Cùng ngày, du khách có thể tham quan không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm với các gian hàng giới thiệu nông sản đặc trưng, ẩm thực phong phú và các sản phẩm tinh chế từ cốm, đồng thời xem thi kéo co.

Tối 31/10, chương trình văn nghệ chào mừng với những ca khúc ca ngợi quê hương, tình yêu bản làng và mùa màng bội thu sẽ mang đến không khí sôi động cho đêm hội.

Ngày 01/11, lễ khai mạc Lễ hội Cốm chính thức bắt đầu từ 7h30. Tiếp đó là Lễ rước lúa về làm Cốm, nghi thức rước những bông lúa vàng từ cánh đồng Già Hạ về sân lễ hội trong không khí rộn ràng, thiêng liêng.

Hội thi làm Cốm thu hút nhiều đội tham gia.

Hội thi làm Cốm được xem là hoạt động hấp dẫn nhất của ngày hội, khi các đội thi cùng thể hiện sự khéo léo, nhịp nhàng qua từng công đoạn rang, giã, sàng sảy cốm. Bên cạnh đó, các trò chơi, môn thể thao dân gian như ném còn, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống... cũng góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026 là ngày hội thu hoạch đánh dấu một mùa vàng ấm no, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh địa phương. Đến với Phúc Khánh mùa lễ hội, du khách vừa thưởng thức hương vị cốm ngọt lành, vừa đắm mình trong thiên nhiên và cảm nhận sự hiếu khách, thân thiện của người dân nơi đây.